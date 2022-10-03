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Послов России вызвали в МИД Чехии и Испании из-за присоединения регионов

Александр Змеевский
Александр Змеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в чешский МИД из-за присоединения Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса, сообщил в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«В связи с грубым нарушением международного права и незаконной аннексией территории Украины я принял решение вызвать посла России в МИД Чехии», — написал он.

Так же поступили в испанском МИДе, пишет Europa Press со ссылкой на дипломатические источники. Послу России в Мадриде Юрию Корчагину заявили, что страна отказывается признавать результаты референдумов.

Российских послов уже вызывали в МИД Польши, Италии, Австрии, Великобритании, Германии и других стран по той же причине.

МИД Польши вызвал российского посла после присоединения новых регионов
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) стали частью России по итогам референдумов, которые проходили там с 23 по 27 сентября. В Запорожской области голосование проходило только в южной и центральной частях, подконтрольных российским войскам. После подведения итогов местные власти объявили, что присоединение к России поддержала большая часть населения.

30 сентября президент России Владимир Путин, главы двух республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители ВГА двух областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали в Кремле договоры о присоединении. Госдума уже ратифицировала их и приняла соответствующие проекты конституционных законов. В случае если Совфед 4 октября примет такое же решение, регионы официально станут частью России. При этом датой вступления в состав будет считаться 30 сентября, когда были подписаны договоры.

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Кроме названных стран действия России осудили США, Канада и Франция. В ответ Путин заявил, что у Запада нет «морального права» давать оценку выбору жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Признавать вхождение в состав России новых регионов по аналогии с Крымом отказалась и Турция.

Украина после присоединения территорий к России отказалась от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что не станет возобновлять их, «пока Путин — президент».

Теги
Чехия вызов посла ЛНР ДНР Херсонская область
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