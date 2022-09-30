Еще две страны вызвали послов России из-за присоединения новых регионов

Действия России осудили США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин говорил, что у Запада нет «морального права» давать оценку выбору жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

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Российских послов вызвали в Министерства иностранных дел Швеции и Нидерландов в связи с присоединением к России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров об их вхождении в состав России.

«Швеция решительно осуждает действия России, которые являются нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. Сегодня мы сообщили об этом послу России», — сообщается на сайте шведского МИДа.

Стокгольм отказался признавать указанные четыре региона, а также Крым и Севастополь частью России. Кроме того, в Швеции считают, что Киев имеет право «на самооборону и возвращение своих территорий». Швеция указала, что продолжит поддерживать Украину, в том числе настаивая на необходимости дальнейших ограничений в отношении России.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о вызове посла России в своем «Твиттере».

«В XXI веке нет места такому насильственному империализму. <...> Территория Украины должна и останется территорией Украины», — считает Хукстра.

Ранее о вызове в МИД российского посла заявили в Лондоне. Глава британского правительства Лиз Трасс в «Твиттере» написала, что вошедшие в состав России территории являются частью Украины, а президент Владимир Путин своими действиями в отношении них «в очередной раз нарушает международное право». Британский МИД напомнил, что также не признает присоединение Крыма.

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С заявлениями, осуждающими вхождение новых регионов в состав России, выступили США, Канада, Франция, Италия, Германия. Евросовет счел решение России недействительным и не имеющим никакой юридической силы.

Президент России Владимир Путин днем 30 сентября подписал договоры о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Они станут отдельными регионами.

Теперь изменения должны быть внесены в Конституцию России. Для этого нужно, чтобы вхождение новых территорий одобрили обе палаты парламента и Конституционный суд. Госдума соберется на внеочередное заседание 3 октября. На следующий день должно пройти запланированное по графику заседание Совета Федерации.

Путин, выступая на церемонии присоединения, указал, что регионы входят в состав России согласно принципу из Устава ООН о «равноправии и самоопределении народов».

«Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его недостоин. Почему они так решают, кто им дал такое право — непонятно. Сами себе», — заявил глава государства.

Украина утраченные территории считает оккупированными, а прошедшее голосование — незаконным. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, заявили, что не признают итоги референдумов.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что жители указанных территорий «сделали свой однозначный выбор» и единственный «путь к миру» — это если Киев отнесется к их «свободному волеизъявлению с уважением».