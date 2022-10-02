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Посла России вызвали в МИД Германии

Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за включения четырех регионов в состав России. Об этом немецкому агентству печати (DPA) сообщили в МИД ФРГ.

Посол должен прибыть в министерство «незамедлительно», пишет Boersen Zeitung со ссылкой на агентство. Ранее в тот же день российских послов вызвали внешнеполитические ведомства Австрии и Италии. 30 сентября так же поступили Швеция, Нидерланды и Великобритания.

В состав России по итогам соответствующих референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области. Голосование проходило в народных республиках и на подконтрольных российским войскам территориях областей с 23 по 27 сентября. После подсчета голосов избиркомами местные власти объявили, что присоединение к России поддержали большинство избирателей.

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Позднее, 30 сентября, президент России Владимир Путин, главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о присоединении. 2 октября Конституционный суд постановил, что они соответствуют российской Конституции.

Для завершения юридических процедур обе палаты парламента должны ратифицировать документы и одобрить четыре проекта конституционных законов, которые глава государства уже внес в Госдуму. Заседание нижней палаты намечено на 3 октября. Совет Федерации должен собраться на следующий день.

В случае если документы одобрят, они поступят на подпись главе государства, а затем вступят в силу. Конституционный закон предусматривает поправку в ст. 65 Конституции, которая определяет перечень субъектов Федерации: туда добавят названия новых регионов.

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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров, т.е. с 30 сентября. С этого же дня образуются новые субъекты в составе России. Официальным языком на их территории будет русский, при этом Россия гарантирует право народов на сохранение родного языка и создание условий для его изучения.

Все жители присоединенных территорий будут признаны российскими гражданами. Желающих сохранить иное гражданство обяжут направить соответствующее уведомление в течение 30 дней.

Власти предусмотрели переходный период для интеграции новых территорий в экономическую и правовую системы, он продлится до 1 января 2026 года. В течение десяти дней со дня присоединения там назначат врио глав регионов. Выборы в законодательные органы состоятся в сентябре 2023 года. Основной валютой в республиках и областях будет рубль.

Страны Запада, в том числе США, Канада и Франция, осудили действия России. Евросовет счел решение России недействительным и не имеющим никакой юридической силы. Владимир Путин в ответ заявил, что у Запада нет «морального права» давать оценку выбору жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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