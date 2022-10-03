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МИД Польши вызвал российского посла после присоединения новых регионов

В ведомстве рассказали, что отношения России и Польши почти «заморожены», и дипломатические контакты возможны только с послом Андреевым. Он прибудет в МИД Польши к полудню по московскому времени
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Польский МИД вызвал российского посла Сергея Андреева к 11:00 по местному времени (12:00 мск), сообщил телеканалу TVN24 замминистра Марчин Пшидач.

По словам польского замминистра, на данный момент отношения Москвы и Варшавы «в основном заморожены».

«Нет никаких дипломатических контактов, кроме моих встреч или министра с послом Андреевым, и сегодня такая встреча состоится», — сказал он.

Пшидач уточнил, что причиной вызова стали «действия России за последнюю неделю», а именно референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и их дальнейшее присоединение.

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Фото:Алексей Фурман / Getty Images

МИД Польши ранее выступил с заявлениями, в которых осудил как проведение плебисцитов на этих территориях, так и их включение в состав России.

«Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области остаются в соответствии с международным правом частью Украины. Польша не признает и не признает результатов псевдореферендумов <...> и указы президента России об аннексии этих регионов», — говорится в сообщении.

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Украина в ответ на присоединение данных областей к России объявила, что подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. В альянсе напомнили, что решение о включении в состав блока новых членов принимается с согласия всех 30 стран-участниц.

НАТО раскололось по вопросу ускоренного вступления Украины
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Польша вошла в число девяти государств — членов НАТО, выступивших в поддержку присоединения Украины к альянсу. Это также сделали Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия.

Их совместное заявление было опубликовано на сайте польского лидера Анджея Дуды. В нем говорилось, что страны поддерживают «решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», где члены альянса приветствовали стремление Киева стать членом блока. Однако некоторые страны, например США и Германия, призвали не торопиться со вступлением Украины в альянс.

Президент Владимир Путин в своем выступлении во время церемонии подписания договоров о присоединении 30 сентября отметил, что на Западе должны понять, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «навсегда» становятся гражданами России. Он подчеркнул, что у Запада нет «морального права» давать оценку выбору жителей этих регионов в пользу России.

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Теги
Лилия Пашкова
Польша МИД посол России Украина
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