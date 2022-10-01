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Турция отказалась признать присоединение новых регионов к России

С аналогичными заявлениями выступили США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и другие страны. Путин говорил, что у Запада нет «морального права» давать оценку выбору жителей Донбасса, Запорожья и Херсона
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Турция не будет признавать вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, как не признала в 2014 году и присоединение Крыма, говорится в заявлении турецкого МИДа.

«Решение [о признании], которое является грубым нарушением устоявшихся принципов международного права, не может быть принято нами», — сказано в сообщении.

Турецкий МИД высказался за завершение боевых действий, которые «приобретают все более серьезные масштабы», и «достижение справедливого мира путем переговоров».

Накануне, 30 сентября, в Кремле прошла церемония подписания договоров о включении в состав России четырех перечисленных регионов. Как отметил президент Владимир Путин в своем выступлении, данное решение было принято на основе «однозначного» выбора жителей этих территорий в пользу России, сделанного во время референдумов 23-27 сентября. Глава государства подчеркнул, что все это произошло в соответствии с закрепленным в Уставе ООН принципом «равноправия и самоопределения народов».

Окончательно присоединение оформится после одобрения Федеральным собранием и Конституционным судом соответствующих конституционных законов, так как новые регионы должны быть перечислены в российской Конституции, как и все остальные.

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Фото:AP

Многие страны, как и Турция, отказались признать присоединение двух республик и двух областей к России. Среди них — США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Швеция, Нидерланды, Дания. По их мнению, данный шаг России идет вразрез с нормами международного права.

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Киев после церемонии объявил, что отказывается от мирных переговоров с России, пока ее президентом является Путин. Он в то же время говорил о готовности к диалогу с Украиной, если «киевский режим» покажет заинтересованность в этом.

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Теги
Лилия Пашкова
Турция ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область присоединение к России
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