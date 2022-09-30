В Киеве назвали невысокой вероятность ядерного конфликта на Украине

Михаил Подоляк (Фото: Nicolae Dumitrache / AP)

Риск ядерного конфликта на Украине невелик, но он есть, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины, — заявил он в интервью газете La Repubblica (цитата по ТАСС). — Готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений?».

Подоляк добавил, что глобальный ответ на использование ядерного оружия должен обсуждаться ЕС и НАТО.

24 февраля России начала проводить на Украине специальную военную операцию, а 27 февраля перевела силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства. Весной Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает использование ядерного оружия в этом конфликте.

Обсуждение угрозы ядерного столкновения возобновилось после заявления президента Владимира Путина, который, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже» и пообещал использовать все средства для защиты народа России. «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предостерег он.

Власти США, Германии, Великобритании расценили слова Путина как угрозу применения Россией ядерного оружия. Вашингтон пообещал ответ в случае, если это произойдет. При этом, по данным источников Financial Times, зеркальный ответ на применение Россией ядерного оружия на Украине маловероятен.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявления Путина сказал, что альянс не собирается прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике». По его словам, пока изменений в готовности ядерных сил России не наблюдается.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 27 сентября заявил, что Москва в случае необходимости и при угрозе существованию страны имеет право применить ядерное оружие.