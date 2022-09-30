В Киеве назвали невысокой вероятность ядерного конфликта на Украине
Риск ядерного конфликта на Украине невелик, но он есть, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины, — заявил он в интервью газете La Repubblica (цитата по ТАСС). — Готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений?».
Подоляк добавил, что глобальный ответ на использование ядерного оружия должен обсуждаться ЕС и НАТО.
24 февраля России начала проводить на Украине специальную военную операцию, а 27 февраля перевела силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства. Весной Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает использование ядерного оружия в этом конфликте.
Обсуждение угрозы ядерного столкновения возобновилось после заявления президента Владимира Путина, который, объявляя частичную мобилизацию 21 сентября, обвинил США и Великобританию в «ядерном шантаже» и пообещал использовать все средства для защиты народа России. «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предостерег он.
Власти США, Германии, Великобритании расценили слова Путина как угрозу применения Россией ядерного оружия. Вашингтон пообещал ответ в случае, если это произойдет. При этом, по данным источников Financial Times, зеркальный ответ на применение Россией ядерного оружия на Украине маловероятен.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявления Путина сказал, что альянс не собирается прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике». По его словам, пока изменений в готовности ядерных сил России не наблюдается.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 27 сентября заявил, что Москва в случае необходимости и при угрозе существованию страны имеет право применить ядерное оружие.