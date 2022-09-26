FT назвала маловероятным зеркальный ответ Запада на ядерный удар России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Пригожин рассказал об истоках группы «Вагнер» Политика, 10:58
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:50
Росгвардия заявила, что в иркутского военкома стреляли из обреза Общество, 10:48
Хакер украл почти $1 млн в криптовалюте с созданных в Profanity адресов Крипто, 10:48
Усик выступил в защиту русского языка на Украине Спорт, 10:48
Британский фунт рухнул до исторического минимума Инвестиции, 10:38
В Ижевске открыли стрельбу в школе Общество, 10:33
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Производители микроэлектроники попросили об отсрочке от мобилизации Политика, 10:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 10:29
Что сегодня нужно знать о русской модели управления, чтобы выжить Pro, 10:26
Интерпол объявил сооснователя Terra До Квона в международный розыск Крипто, 10:22
Как банк может помочь клиенту увеличить интернет-продажи РБК+, 10:18
Индекс Мосбиржи потерял 5% и впервые с 24 февраля упал ниже 2000 пунктов Инвестиции, 10:18
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

FT назвала маловероятным зеркальный ответ Запада на ядерный удар России

Запад сомневается в применении на Украине ядерного оружия, пишет FT. По данным газеты, в ответ на подобный шаг со стороны Москвы ядерный удар не рассматривается
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные чиновники сомневаются в том, что Россия применит ядерное оружие на Украине, но если это произойдет, то зеркальный ответ маловероятен, рассказали источники The Financial Times.

По словам собеседников FT, несмотря на то что западные страны не восприняли слова Путина, который предупредил о готовности использовать «все средства» для защиты страны, как прямую угрозу, они усиливают бдительность и ядерное сдерживание, сообщили собеседники газеты.

Два неназванных чиновника выразили сомнение в том, что Запад в ответ на потенциальный ядерный удар поступит аналогичным образом. По их словам, последует «обычный военный ответ». Три источника заявили газете, что страны НАТО предупредили Москву о масштабах ответа на применение ядерного оружия. По их мнению, подобная угроза будет лучшим механизмом сдерживания.

Аналитики и политики, отмечает FT, считают, что если Россия и пойдет на использование ядерного оружия, то речь будет идти о тактическом (оно, по сравнению со стратегическим, содержит меньший тротиловый эквивалент).

Блинкен сообщил о плане США на случай применения Россией ядерного оружия
Политика
Фото:Lev Radin / Keystone Press Agency/ Global Look Press

Тему возможного применения Россией ядерного оружия на Западе обсуждают после слов Путина, прозвучавших 21 сентября, во время его обращения к гражданам, в ходе которого глава государства объявил о частичной мобилизации. Он обвинил западные страны в «ядерном шантаже».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. <...> Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Поколения воспринимают видеоконтент по-разному: в чем заключаются отличия
Статьи
Pro
Что такое презентеизм и как он вредит компаниям в России
Статьи
Pro
Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе
Исследования
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи

Подписанный в 2020-м закон предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любой исход военной операции на Украине «конечно, не повод для применения ядерного оружия». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после объявления референдумов предупредил, что защита всех присоединившихся территорий будет усилена. «Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», — написал он в своем телеграм-канале.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
ядерное оружие Владимир Путин США Запад
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
США пообещали России ответ в случае применения ядерного оружия
Политика
Шольц ответил на «угрозу» Путина применить ядерное оружие
Политика
Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о ядерном оружии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter