FT назвала маловероятным зеркальный ответ Запада на ядерный удар России

Запад сомневается в применении на Украине ядерного оружия, пишет FT. По данным газеты, в ответ на подобный шаг со стороны Москвы ядерный удар не рассматривается

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные чиновники сомневаются в том, что Россия применит ядерное оружие на Украине, но если это произойдет, то зеркальный ответ маловероятен, рассказали источники The Financial Times.

По словам собеседников FT, несмотря на то что западные страны не восприняли слова Путина, который предупредил о готовности использовать «все средства» для защиты страны, как прямую угрозу, они усиливают бдительность и ядерное сдерживание, сообщили собеседники газеты.

Два неназванных чиновника выразили сомнение в том, что Запад в ответ на потенциальный ядерный удар поступит аналогичным образом. По их словам, последует «обычный военный ответ». Три источника заявили газете, что страны НАТО предупредили Москву о масштабах ответа на применение ядерного оружия. По их мнению, подобная угроза будет лучшим механизмом сдерживания.

Аналитики и политики, отмечает FT, считают, что если Россия и пойдет на использование ядерного оружия, то речь будет идти о тактическом (оно, по сравнению со стратегическим, содержит меньший тротиловый эквивалент).

Тему возможного применения Россией ядерного оружия на Западе обсуждают после слов Путина, прозвучавших 21 сентября, во время его обращения к гражданам, в ходе которого глава государства объявил о частичной мобилизации. Он обвинил западные страны в «ядерном шантаже».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. <...> Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявил он.

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Подписанный в 2020-м закон предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любой исход военной операции на Украине «конечно, не повод для применения ядерного оружия». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после объявления референдумов предупредил, что защита всех присоединившихся территорий будет усилена. «Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», — написал он в своем телеграм-канале.