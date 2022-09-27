Медведев заявил о праве России при необходимости применить ядерное оружие

НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Украине даже в случае применения Россией «самого грозного оружия», считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / ТАСС)

Россия в случае необходимости и при угрозе существованию страны имеет право применить ядерное оружие, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — заявил он.

Решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае нападения на Россию или ее союзников с использованием аналогичного вооружения или обычного, когда под угрозой находится существование страны, заявил экс-президент и экс-премьер.

«Кроме того, мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал Медведев.

Зампред Совбеза предположил, что НАТО не станет вмешиваться и в случае использования Россией «самого грозного оружия», поскольку безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для альянса гораздо важнее, чем «никому не нужной погибающей Украины».

Поставку современного вооружения Киеву Меведев назвал «просто бизнесом» для западных стран, который «густо замешан» на «ненависти» к России. «А потому проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — сказал он.

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Подписанный в 2020 году закон предусматривает четыре условия для применения Россией ядерного оружия: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

21 сентября, в день объявления частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин пообещал использовать «все средства» для защиты народа. «Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — сказал он.

США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию и применяют «ядерный шантаж», заявил Путин. По его словам, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, а западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя.

Россия столкнется с «катастрофическими последствиями» в случае применения ядерного оружия, сообщил через несколько дней после заявления Путина помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также рассказал, что Вашингтон уведомил Москву об этом по приватной линии, и добавил, что контакты двух стран на высоком уровне продолжаются. У администрации США есть план действий на случай применения ядерного оружия Россией, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, отказавшись раскрыть детали.

Запад не должен слушать «ставшие известными угрозы» со стороны России, нужно продолжать наращивать санкции и поддержку Украины, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Киев в ответ на спецоперацию объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а западные страны начали вводить санкции против Москвы и усилили военную поддержку Украины. Спустя семь месяцев после начала спецоперации президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.