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Глава британского Генштаба встретился с российским военным атташе

Встреча прошла в рамках усилий по укреплению военных каналов связи между Великобританией и Россией для регулирования рисков и эскалаций, сообщило британское Минобороны. Ранее премьер Лиз Трасс призвала не слушать «угрозы» Москвы
Тони Радакин
Тони Радакин (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин встретился с российским военным атташе Максимом Еловиком в рамках усилий по укреплению военных каналов связи, сообщило ведомство в Twitter.

«Сегодня я встретился с российским военным атташе полковником Максимом Еловиком в рамках текущих усилий по укреплению каналов связи между военными Великобритании и Российской Федерации с целью регулирования рисков и эскалации», — приводятся в сообщении Минобороны Британии слова начальника Генштаба страны.

Трасс призвала игнорировать «угрозы» со стороны России
Политика
Лиз Трасс

Накануне британский премьер-министр Лиз Трасс призвала не слушать «угрозы» России, связанные с ядерным оружием. «Мы не должны слушать бряцание оружием и уже ставшие известными угрозы. Вместо этого мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев», — сказала она.

По ее словам, Лондон и Вашингтон как союзники стоят перед лицом угрозы «автократических режимов» Китая и России. Трасс выразила надежду, что США будут действовать, исходя из той же позиции.

Помощник президента США по стратегической безопасности Джейк Салливан чуть позже рассказал, что контакты между Вашингтоном и Москвой продолжаются в приватном порядке, обсуждается в том числе ядерная безопасность. По его словам, российское руководство предупредили о катастрофических последствиях для страны в случае применения ядерного оружия.

Эти заявления прозвучали после того, как президент Владимир Путин, объявляя начало частичной мобилизации в России 21 сентября, сказал, что представители стран НАТО используют «ядерный шантаж» и допускают применение ядерного оружия против России. Путин напомнил, что Россия также обладает таким вооружением. «Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал он, предупредив тех, кто угрожает России ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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В Вашингтоне пока не увидели причин для принятия мер по сдерживанию, однако следят за «стратегической конфигурацией» российского ядерного вооружения. Говоря об этом, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал заявление Путина «недопустимой риторикой для ядерной державы».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об условиях применения Москвой ядерного оружия, указал, что они прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. В частности, в перечне есть пункт о возможном применении ядерного оружия в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

До этого он заявлял, что любой исход спецоперации на Украине, «конечно, не повод для применения ядерного оружия». Путин также не раз заверял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания военный атташе каналы связи
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