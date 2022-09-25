Трасс призвала игнорировать «угрозы» со стороны России
Запад должен не уступать перед «угрозами» со стороны России, а отвечать на них новыми санкциями, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN.
«Мы не должны слушать бряцание оружием и уже ставшие известными угрозы. Вместо этого мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев», — сказала она.
Трасс выразила надежду, что США будут действовать, исходя из этой же позиции. Она подчеркнула, что Лондон и Вашингтон как союзники стоят перед лицом угрозы «автократических режимов».
По ее мнению, если президент России Владимир Путин одержит победу в ходе спецоперации на Украине, это «поставит под угрозу» украинское население и «даст сигнал другим автократическим режимам», что «вторгаться на территорию других стран приемлемо».
Так Трасс прокомментировала слова Путина о том, что в ответ на угрозы и «ядерный шантаж» со стороны стран НАТО Россия будет использовать «все имеющиеся средства» для своей защиты.
Ранее, 21 сентября, в своем обращении президент России заявил, что представители стран НАТО применяют «ядерный шантаж», периодически говорят о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия». Глава государства напомнил, что Россия обладает «различными средствами поражения, а по отдельным компонентами и более современными, чем у стран Североатлантического альянса».
«Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин.
Ранее Financial Times сообщала, что Британия сохранит или увеличит объем военной помощи в 2023 году по сравнению с текущим. По данным газеты, в 2022 году Британия выделила на эти цели сопоставимую с £2,3 млрд сумму, став вторым государством по объему военной помощи Украине.
Трасс позднее подтвердила, что королевство в 2023 году окажет Украине военную помощь в размере не менее £2,3 млрд ($2,64 млрд). В британском правительстве уточнили, что в набор мер военной поддержки, вероятно, войдут ракетные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно благодарил британцев за «лидерскую» поддержку в области экономической и оборонной помощи и в начале сентября пригласил Трасс посетить Украину. Британский премьер в свою очередь заверила, что Киев может рассчитывать на Лондон в долгосрочной перспективе, и приняла приглашение.
Говоря о поставках западного оружия на Украину, Путин отмечал: «Их наши системы ПВО щелкают как орехи: уничтожены десятки».