Трасс призвала игнорировать «угрозы» со стороны России и отвечать на них санкциями

Трасс подчеркнула, что Лондон и Вашингтон как союзники стоят перед лицом угрозы «автократических режимов», к которым британский премьер отнесла Россию и Китай

Лиз Трасс (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Запад должен не уступать перед «угрозами» со стороны России, а отвечать на них новыми санкциями, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN.

«Мы не должны слушать бряцание оружием и уже ставшие известными угрозы. Вместо этого мы должны продолжать наращивать санкции в отношении России и поддерживать украинцев», — сказала она.

Трасс выразила надежду, что США будут действовать, исходя из этой же позиции. Она подчеркнула, что Лондон и Вашингтон как союзники стоят перед лицом угрозы «автократических режимов».

По ее мнению, если президент России Владимир Путин одержит победу в ходе спецоперации на Украине, это «поставит под угрозу» украинское население и «даст сигнал другим автократическим режимам», что «вторгаться на территорию других стран приемлемо».

Так Трасс прокомментировала слова Путина о том, что в ответ на угрозы и «ядерный шантаж» со стороны стран НАТО Россия будет использовать «все имеющиеся средства» для своей защиты.

Ранее, 21 сентября, в своем обращении президент России заявил, что представители стран НАТО применяют «ядерный шантаж», периодически говорят о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия». Глава государства напомнил, что Россия обладает «различными средствами поражения, а по отдельным компонентами и более современными, чем у стран Североатлантического альянса».

Читайте на РБК Pro Pro 9 способов быстро восстановиться после стресса 9 способов быстро восстановиться после стресса Инструкции Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Инструкции Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи

«Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин.

Ранее Financial Times сообщала, что Британия сохранит или увеличит объем военной помощи в 2023 году по сравнению с текущим. По данным газеты, в 2022 году Британия выделила на эти цели сопоставимую с £2,3 млрд сумму, став вторым государством по объему военной помощи Украине.

Трасс позднее подтвердила, что королевство в 2023 году окажет Украине военную помощь в размере не менее £2,3 млрд ($2,64 млрд). В британском правительстве уточнили, что в набор мер военной поддержки, вероятно, войдут ракетные системы залпового огня (РСЗО) MLRS.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно благодарил британцев за «лидерскую» поддержку в области экономической и оборонной помощи и в начале сентября пригласил Трасс посетить Украину. Британский премьер в свою очередь заверила, что Киев может рассчитывать на Лондон в долгосрочной перспективе, и приняла приглашение.

Говоря о поставках западного оружия на Украину, Путин отмечал: «Их наши системы ПВО щелкают как орехи: уничтожены десятки».