Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование Путина Байденом
Представитель МИДа Мария Захарова назвала неприличным неверное цитирование президентом США Джо Байденом слов российского президента Владимира Путина. Об этом она заявила в эфире «Соловьев Live».
«Что касается выступления президента США [на Генассамблее ООН], то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось и что стало мейнстримом. Ведь оно все практически было выстроено <...> вокруг нашей страны. И почему неприличным — это не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран, нашей страны — конечно, имеют. И мы все говорим о других странах, безусловно, это часть международных отношений, чем и занимается ООН. Дело-то не в этом. Дело в том, что он начал с якобы цитирования президента России. <...> Президент России такого не говорил, что пытался ему приписать президент США», — сказала Захарова.
Она уточнила, что речь идет о словах Байдена о ядерной угрозе со стороны России. Президент США на Генассамблее обвинил российского лидера в угрозе использования ядерного оружия (конкретной цитаты он не привел).
Путин в своей речи о введении частичной мобилизации накануне напрямую не говорил, что Москва прибегнет к таким вооружениям, но сказал, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства и что «это не блеф». Он также заявил о притязаниях Киева на ядерное оружие и о «ядерном шантаже» со стороны Украины и НАТО. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил глава государства.
Захарова назвала обвинения Байдена «пропагандистской увязкой».
Об угрозе президента России применить ядерное оружие говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не верит, что Путин блефует, говоря о защите страны всеми имеющимися средствами.
Российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства с 27 февраля. Власти не раз подчеркивали, что могут задействовать его лишь в случае угрозы существованию государства. Глава МИДа Сергей Лавров тем не менее в апреле назвал риски ядерной войны существенными и призвал не раздувать их искусственно.