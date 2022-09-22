Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование Путина Байденом

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Представитель МИДа Мария Захарова назвала неприличным неверное цитирование президентом США Джо Байденом слов российского президента Владимира Путина. Об этом она заявила в эфире «Соловьев Live».

«Что касается выступления президента США [на Генассамблее ООН], то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось и что стало мейнстримом. Ведь оно все практически было выстроено <...> вокруг нашей страны. И почему неприличным — это не потому, что им нечем заняться или они не имеют права касаться других стран, нашей страны — конечно, имеют. И мы все говорим о других странах, безусловно, это часть международных отношений, чем и занимается ООН. Дело-то не в этом. Дело в том, что он начал с якобы цитирования президента России. <...> Президент России такого не говорил, что пытался ему приписать президент США», — сказала Захарова.

Она уточнила, что речь идет о словах Байдена о ядерной угрозе со стороны России. Президент США на Генассамблее обвинил российского лидера в угрозе использования ядерного оружия (конкретной цитаты он не привел).

Путин в своей речи о введении частичной мобилизации накануне напрямую не говорил, что Москва прибегнет к таким вооружениям, но сказал, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства и что «это не блеф». Он также заявил о притязаниях Киева на ядерное оружие и о «ядерном шантаже» со стороны Украины и НАТО. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — предупредил глава государства.

Захарова назвала обвинения Байдена «пропагандистской увязкой».

Об угрозе президента России применить ядерное оружие говорил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не верит, что Путин блефует, говоря о защите страны всеми имеющимися средствами.

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Российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства с 27 февраля. Власти не раз подчеркивали, что могут задействовать его лишь в случае угрозы существованию государства. Глава МИДа Сергей Лавров тем не менее в апреле назвал риски ядерной войны существенными и призвал не раздувать их искусственно.