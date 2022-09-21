Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Генсек НАТО Столтенберг счел, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

Россия может сесть за стол переговоров и договориться с Украиной, но сперва надо доказать Путину, что тот «не победит на поле боя», заявил Столтенберг. Путин заявил, что западные страны используют против Москвы «ядерный шантаж»

Йенс Столтенберг (Фото: Paul Chiasson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Боевые действия на Украине, вероятно, окончатся переговорами, однако в краткосрочной перспективе решение конфликта увидеть трудно, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

«Мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя», — отметил он.

Столтенберг считает, что единственным остающимся способом прекратить боевые действия — доказать Путину, что Россия «не победит на поле боя». Генсек альянса добавил: «Когда он поймет это, он должен сесть и обсудить разумное соглашение с Украиной».

НАТО не собирается прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике», продолжил Столтенберг. «Речь является эскалацией, но не неожиданностью <...> Мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать поддержку Украине», — отметил он. Генсек альянса отметил, что пока никаких изменений в готовности ядерных сил России не наблюдаются, в НАТО следят за ситуацией.

Альянс позаботится, чтобы правительство России понимало, как НАТО намерено реагировать, заверил Столтенберг. Действия альянса зависят от того, при каких условиях или какое вооружения Россия применит, ключевая цель альянса — не допустить использования ядерного оружия. «Именно поэтому мы так ясно говорили в наших сообщениях с Россией о беспрецедентных последствиях», — отметил он.

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Путин обратился к россиянам ранее утром, 21 сентября. Он сказал, что западные страны открыто говорят о намерении расколоть страну на множество враждующих между собой регионов. Он подчеркнул: «Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну».

«Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», — сказал президент.

Он счел, что западные страны используют против Москвы «ядерный шантаж» и подталкивают Киев к переносу боев на территорию России. Президент напомнил, что у России тоже есть ядерное вооружение. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — предупредил он.

Частичная мобилизация в России предполагает призыв 300 тыс. резервистов. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал глава Минобороны Сергей Шойгу.