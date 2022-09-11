Глава МИД Германии пообещала продолжить поставки оружия Украине
Германия продолжит поддерживать Украину и оказывать ей военную помощь, поставляя вооружения, заявила глава МИД страны Анналена Бербок в интервью телеканалам RTL и n-tv во время визита в Киев.
«Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений. <...> В частности, благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов. <...> Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев», — сказала министр.
Во время совместной пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Бербок допустила поставки Германией Киеву новых танков: «Поскольку ситуация на местах меняется, мы продолжаем смотреть на нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами <...> Я знаю, что время поджимает. <...> Следующие несколько недель и месяцев будут решающими», — заключила она.
Бербок внепланово посетила Киев 10 сентября. Это ее второй визит на Украину с начала российской спецоперации. В прошлый раз она приезжала в страну 10 мая.
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине тяжелые вооружения, в частности, боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники. Летом она изменила позицию и начала поставлять Украине тяжелые вооружения, в том числе САУ PzH 2000 и зенитные самоходные установки Gepard. Однако современные танки западного производства на вооружение Украины пока не поступали.
Сейчас помимо прямой передачи военного снаряжения и техники Германия оказывает поддержку Киеву, поставляя в государства Восточной Европы современные немецкие вооружения в обмен на поставки этими странами советской техники Киеву.
При этом Германия отказалась передать Киеву танки Leopard 2A7 собственного производства, писал Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.
По словам Кулебы, Киев также ожидает от ФРГ поставок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T этой осенью. Канцлер Германии Олаф Шольц называл его «самой современной системой противовоздушной обороны», которой располагает ФРГ.
Ранее, 7 сентября, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что страна почти достигла предела возможностей по поставкам. При этом она исключила, что поддержка со стороны Германии прекратится. До нее нехватку запасов оружия у бундесвера признавала и сама Бербок. Однако министр подчеркивала, что Берлин будет оказывать Киеву денежную и военную помощь столько, сколько потребуется.