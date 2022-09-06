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Die Welt узнала об отказе ФРГ отправить немецкие танки на Украину

Просьбы Украины передать ей современные танки немецкого производства Leopard 2A7 германские власти оставили без ответа
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц так и не дал согласие на поставку Украине новейших танков Leopard 2, пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве. О дополнительной поддержке просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин.

С инициативой сделать поставку выступил машиностроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW). Производитель предложил поставить Украине 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули на общую сумму €1,55 млрд. Однако речь шла только о поставках по мере изготовления, в связи с чем первые машины должны были быть готовы к передаче только через 36 месяцев после подписания контракта, а полностью партию планировалось передать в течение 65 месяцев. Канцлер брать на себя обязательство о поставках не стал, и разговор Шольца со Шмыгалем о поддержке Украины Die Welt характеризует как неконкретный и туманный.

Польша осталась недовольна предложением ФРГ поставить 20 танков Leopard
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Фото:Jens Schlueter / Getty Images
Сейчас помимо прямой передачи военного снаряжения и техники Германия оказывает поддержку Киеву с помощью схем обмена поставляемой на Украину советской техники из стран Восточной Европы на современную немецкую для этих государств. По этой схеме советские танки Т-72 идут на Украину из Польши. Варшава уже передала Киеву более 200 таких машин в обмен на гарантии ФРГ поставить новую военную технику. Однако, как писал Spiegel, переговоры об обмене затянулись: стороны не сошлись в числе поставляемых в Польшу новых танков.«Большая часть нашего танкового арсенала в польских вооруженных силах состоит из немецких танков Leopard. Поэтому если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде кругового обмена, то были бы очень рады», — заявил президент Польши Анджей Дуда и пожаловался, что «они [немцы] не выполнили этого обещания».

В конце апреля нижняя палата парламента ФРГ поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. Шольц ответил, что Германия не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.

Летом поставки тяжелого вооружения на Украину ФРГ все же начала, речь идет, например, о САУ PzH 2000 и зенитных самоходных установках Gepard, но современные танки западного производства на вооружение Украины пока не поступали.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Германия Олаф Шольц Украина танки
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