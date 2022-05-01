Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву

Немецкая оппозиция и украинские власти критикуют Шольца за медлительную военную поддержку Киева. Немецкий канцлер заявил, что не поддерживает поспешные решения в этом направлении

Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Германии не следует предпринимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения и совершать самостоятельные усилия в этом направлении, заявил в интервью Bild am Sonntag немецкий канцлер Олаф Шольц.

Таким образом, он ответил на критику со стороны лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца и принятое большинством депутатов бундестага заявление о необходимости поставить Украине тяжелое вооружение.

«Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными», — сказал он.

В ходе интервью Шольц также отметил, что ФРГ не будет поставлять Украине боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники, пишет издание.

Оппозиция обвиняет Шольца в «трусости» в связи с его осторожной позицией по военной помощи в адрес Украины, отмечает издание. «Это колебания, это прокрастинация, это тревога», — говорил про Шольца лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.

Шольц, комментируя эти слова, заявил изданию, что не обижен на подобные высказывания. «Я не настолько напуган, чтобы меня впечатлили такие обвинения», — сказал он.

Читайте на РБК Pro Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить Инструкции Pro 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки Статьи Pro Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться Статьи Pro Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Статьи Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Статьи Pro Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Статьи

Критиковал канцлера и Киев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник называл его политику «вялой» и сравнивал с тем, что делала Ангела Меркель: «подождать и понаблюдать, а затем принять решение — или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости»

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung соратница Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), председатель бундестага Бербель Бас выступила за выход или исключение из партии экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его «пророссийской» позиции.

«Совершенно ясно, что Герхард Шрёдер не помогает СДПГ, а напротив, вредит», — сказала она (цитата по ТАСС).

Она также заявила, что заявки на запуск процедуры исключения Шредера из партии уже поступили.

Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. Сейчас он возглавляет совет директоров «Роснефти» и был выдвинут в совет директоров «Газпрома». В конце апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за прекращение государственной поддержки бывшего канцлера из-за его связей с Россией. «Для меня больше немыслимо, чтобы его офис существовал за счет налогоплательщиков», — заявил глава Минфина ФРГ.