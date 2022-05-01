Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву
Германии не следует предпринимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения и совершать самостоятельные усилия в этом направлении, заявил в интервью Bild am Sonntag немецкий канцлер Олаф Шольц.
Таким образом, он ответил на критику со стороны лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца и принятое большинством депутатов бундестага заявление о необходимости поставить Украине тяжелое вооружение.
«Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными», — сказал он.
В ходе интервью Шольц также отметил, что ФРГ не будет поставлять Украине боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники, пишет издание.
Оппозиция обвиняет Шольца в «трусости» в связи с его осторожной позицией по военной помощи в адрес Украины, отмечает издание. «Это колебания, это прокрастинация, это тревога», — говорил про Шольца лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.
Шольц, комментируя эти слова, заявил изданию, что не обижен на подобные высказывания. «Я не настолько напуган, чтобы меня впечатлили такие обвинения», — сказал он.
Критиковал канцлера и Киев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник называл его политику «вялой» и сравнивал с тем, что делала Ангела Меркель: «подождать и понаблюдать, а затем принять решение — или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости»
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung соратница Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), председатель бундестага Бербель Бас выступила за выход или исключение из партии экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его «пророссийской» позиции.
«Совершенно ясно, что Герхард Шрёдер не помогает СДПГ, а напротив, вредит», — сказала она (цитата по ТАСС).
Она также заявила, что заявки на запуск процедуры исключения Шредера из партии уже поступили.
Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. Сейчас он возглавляет совет директоров «Роснефти» и был выдвинут в совет директоров «Газпрома». В конце апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за прекращение государственной поддержки бывшего канцлера из-за его связей с Россией. «Для меня больше немыслимо, чтобы его офис существовал за счет налогоплательщиков», — заявил глава Минфина ФРГ.