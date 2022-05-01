Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Путин подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС Политика, 15:09
Призер Олимпиады объяснила слова о стыде из-за суммы призовых за медали Спорт, 14:55
Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву Политика, 14:53
Путин запретил передавать данные клиентов банков недружественным странам Финансы, 14:52
На Украине заявили о возможности эвакуации из Мариуполя Политика, 14:32
ЦИАН оценил доступность льготной ипотеки по сниженной до 9% ставке Недвижимость, 14:29
Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с побережья Черного моря Политика, 14:19
Курский губернатор сообщил о частичном обрушении ж/д моста у границы Общество, 14:11
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 14:09
Италия отменила COVID-сертификаты почти для всех учреждений Общество, 13:51
Селихов вернулся в ворота «Спартака» после пропуска пяти игр из-за травмы Спорт, 13:39
Посол раскритиковал «вялую политику» Германии по отношению к Украине Политика, 13:38
Зеленский наградил Пелоси орденом княгини Ольги Политика, 13:32
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 13:20
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц выступил против поспешных поставок тяжелого вооружения Киеву

Немецкая оппозиция и украинские власти критикуют Шольца за медлительную военную поддержку Киева. Немецкий канцлер заявил, что не поддерживает поспешные решения в этом направлении
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Германии не следует предпринимать поспешных решений об отправке Украине тяжелого вооружения и совершать самостоятельные усилия в этом направлении, заявил в интервью Bild am Sonntag немецкий канцлер Олаф Шольц.

Таким образом, он ответил на критику со стороны лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца и принятое большинством депутатов бундестага заявление о необходимости поставить Украине тяжелое вооружение.

«Я быстро принимаю решения и согласовываю их с нашими союзниками. Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными», — сказал он.

В ходе интервью Шольц также отметил, что ФРГ не будет поставлять Украине боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники, пишет издание.

Посол раскритиковал «вялую политику» Германии по отношению к Украине
Политика
Андрей Мельник

Оппозиция обвиняет Шольца в «трусости» в связи с его осторожной позицией по военной помощи в адрес Украины, отмечает издание. «Это колебания, это прокрастинация, это тревога», — говорил про Шольца лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.

Шольц, комментируя эти слова, заявил изданию, что не обижен на подобные высказывания. «Я не настолько напуган, чтобы меня впечатлили такие обвинения», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции
Статьи
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи

Критиковал канцлера и Киев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник называл его политику «вялой» и сравнивал с тем, что делала Ангела Меркель: «подождать и понаблюдать, а затем принять решение — или нет. Чего не хватает, так это воображения и смелости»

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung соратница Шольца по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), председатель бундестага Бербель Бас выступила за выход или исключение из партии экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его «пророссийской» позиции.

«Совершенно ясно, что Герхард Шрёдер не помогает СДПГ, а напротив, вредит», — сказала она (цитата по ТАСС).

Она также заявила, что заявки на запуск процедуры исключения Шредера из партии уже поступили.

Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. Сейчас он возглавляет совет директоров «Роснефти» и был выдвинут в совет директоров «Газпрома». В конце апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил за прекращение государственной поддержки бывшего канцлера из-за его связей с Россией. «Для меня больше немыслимо, чтобы его офис существовал за счет налогоплательщиков», — заявил глава Минфина ФРГ.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Олаф Шольц поставки оружия Германия Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Минобороны сообщило о поставках Украиной зерна в ЕС в обмен на оружие
Политика
Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину
Политика
США призвали своих граждан не участвовать в боевых действиях на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter