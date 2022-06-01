Что стоит за обещаниями Германии поставить Украине тяжелые вооружения

ФРГ в конце апреля решила начать поставлять Украине тяжелые вооружения. Однако в Киеве заявляют, что прошло больше месяца, а Берлин так и не выполнил свои обещания. Что же получила Украина, разбирался РБК

Гаубицы PzH 2000 (Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press)

О поставках каких вооружений Украине заявил Шольц

В среду, 1 июня, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в бундестаге, что страна поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T: они будут переданы Киеву в ближайшие недели. Еще Вооруженные силы Украины получат от ФРГ современную радиолокационную станцию и 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 (сейчас украинские военные инструкторы завершают их осваивание).

«Правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сказал Шольц. Он отметил, что Германия постоянно с момента начала российской спецоперации поставляет вооружения Украине. «К настоящему времени мы поставили более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат, более 5 тыс. противотанковых мин», — уточнил канцлер. Упомянул он и о реализации так называемого кругового обмена с Чехией: Прага поставит Киеву 20 советских танков Т-72, а взамен получит от Германии 15 танков Leopard 2А4.

По итогам заседания издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что Шольц умолчал о еще одной поставке вооружений: ФРГ направит Украине четыре реактивные системы залпового огня Mars II производства компании Krauss-Maffei-Wegmann из собственных запасов.

Днем ранее на полях саммита ЕС Шольц провел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и условился о новом круговом обмене вооружений: Афины поставят Киеву бронетранспортеры БМП-1 40–50-летней давности, а взамен получат от Берлина немецкие БМП типа Marder, которые бундесвер планировал заменить на более новые типа Puma. Ранее сообщалось о достижении договоренности о круговом обмене с Польшей и Словенией: последней предлагалось передать Украине большое количество танков Т-72, а взамен получить из Германии боевую машину пехоты Marder и колесный бронеавтомобиль Fuchs.

Германия долгое время придерживалась политики отказа от поставки вооружений Украине, но пересмотрела ее после начала российской военной операции 24 февраля, сохранив, правда, негласный запрет на поставки тяжелых вооружений. 28 апреля три правящие партии страны совместно с крупнейшим оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов приняли в бундестаге документ, призывающий правительство поставить Украине тяжелые вооружения. Тогда же было объявлено о намерении Берлина передать Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, организовав соответствующую подготовку украинских военных на территории ФРГ. Первая партия этих оснащенных автоматическими пушками самоходок должна отправиться на Украину в июле, вторая — в августе.

Какие проблемы у Германии с поставками оружия

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Несмотря на заявления Берлина о готовящихся поставках тяжелых вооружений и круговых обменах, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что Шольц на самом деле не намерен реализовывать призыв бундестага и поставлять Киеву тяжелые вооружения. В интервью RND Мельник согласился с утверждением журналиста, что выбор Gepard для поставки на Украину является фарсом, поскольку ФРГ располагает лишь 23 тыс. снарядов к ним, которых хватит всего на полчаса работы одной установки.

Боеприпасы для Gepard производят в Швейцарии, но она не дает согласия поставлять их в зоны боевых действий. И, по словам Мельника, этот вопрос до сих пор не решен. «У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать (поставлять Украине тяжелые вооружения. — РБК). Самоходных гаубиц [поставлено] всего семь, а Gepard у нас нет, как нет ни Leopard-1, ни Marder. Все они уже выведены из эксплуатации бундесвером и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности ФРГ», — продолжил Мельник. Посол также сказал, что сделка со Словенией пока не реализована, так как Германия не предложила ей адекватной замены для танков Т-72. «Создается впечатление, что так пытаются выиграть время и ждут прекращения огня. Тогда давление на Германию спадет и отпадет необходимость принимать смелые решения», — подытожил Мельник.

Издание Politico со ссылкой на документы, которые находятся в его распоряжении, 1 июня сообщило, что Украина не запрашивала у Германии Gepard, но подала 24 марта заявку на приобретение у немецкого оборонного концерна Rheinmetall списанных БМП Marder. 14 апреля концерн согласился продать Киеву 100 отремонтированных Marder и 1,5 млн боеприпасов к ним общей стоимостью €153 млн. Первая партия, согласно документам, могла быть передана Украине в течение нескольких недель. Соответствующая сделка должна быть одобрена правительством ФРГ, однако ответа от него так и не последовало. Параллельно, отмечает Politico, канцлер Германии пообещал поставить Marder Греции. «Нет никаких признаков, что Киев в ближайшее время получит какие-либо современные модели Marder», — констатирует издание.

Объявленная сделка кругового обмена с Чехией пока также не реализована и сроки ее осуществления неизвестны, утверждает немецкий портал NTV. Аналогичная сделка с Польшей также не завершена, хотя Варшава уже передала Киеву 240 танков советского производства, отмечает Spiegel. По данным издания, Польша попросила у Германии взаимен новейшие модели Leopard, но Берлин их так и не поставил. В Германии не могут выполнить требования Польши, потому что у ФРГ просто нет в наличии этих танков, объясняет ситуацию Spiegel. Глава оборонного ведомства Германии Кристина Ламбрехт 16 мая на закрытом совещании признала, что у нее почти не осталось надежды на то, что Берлин сможет прийти к соглашению с Варшавой. «Со стороны немцев были обещания укрепить нашу обороноспособность, к сожалению, ничего из этого не было реализовано», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление, что российские вооруженные силы будут считать склады и транспорты поставляемых Киеву НАТО вооружений законными целями. «Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной вооруженной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на «Первом» 25 апреля.