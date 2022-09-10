Глава МИД Германии приехала в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев, сообщило издание Zeit.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, — доставкой оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой», — сказала она по приезде.

По данным издания, визит не был запланирован, Бербок решила приехать в украинскую столицу в знак солидарности. Как и другие высокопоставленные представители европейских стран, по соображениям безопасности она ехала на ночном поезде, отмечает Tagesschau.

В прошлый раз Бербок приезжала на Украину 10 мая. Она посетила город Буча в Киевской области, встретилась с генпрокурором Ириной Венедиктовой, а также своим коллегой Дмитрием Кулебой.

В конце августа глава немецкого МИД говорила, что Германия будет предоставлять Украине денежную и военную помощь столько, сколько потребуется. Бербок отмечала, что военная промышленность страны производит технику напрямую для Киева. Вместе с тем она указывала, что Германия не может быстро поставлять тяжелое вооружение Украине из-за того, у страны нет большого количества нужных систем.

Позже дипломат сказала, что Берлин не откажется от санкций против Москвы, даже если протесты против роста цен не энергоносители накалятся. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее слова «фантастическим признанием» о том, что немецкие власти готовы поддерживать Украину, несмотря на страдания своих граждан.