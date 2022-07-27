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Власти Германии разрешили продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000

Гаубицы поставит частная компания Krauss-Maffei Wegmann. Сумма сделки составит €1,7 млрд
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщили источники Spiegel.

Эти гаубицы производит частная немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В апреле Киев обратился к ней с предложением купить Panzerhaubitze 2000, пишет издание. По его данным, власти Германии одобрили сделку.

Информацию о том, что разрешение получено, Spiegel подтвердил представитель KMW. По его словам, компания подала соответствующее заявление немецким властям 11 июля и уже через два дня получила согласие.

Сделка предусматривает производство 100 самоходных гаубиц, они обойдутся Украине в €1,7 млрд. Как пишет Spiegel, эта сумма в разы выше по сравнению с прошлыми поставками, которые оценивались примерно в €600 млн.

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К изготовлению гаубиц KMW приступит сразу, но пока неясно, когда первые вооружения поступят на Украину, отмечает издание. Как поясняет Spiegel, на производство всех гаубиц потребуется несколько лет. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее подчеркивала, что Киев обещал Берлину не использовать поставленные вооружения для ударов по целям на территории России.

KMW разработала самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в 1998 году. Она оснащена 155-миллиметровой гаубицей. Боекомплект Pzh 2000 составляет 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, а дальность стрельбы гаубицы достигает 30–40 км. В минуту Pzh 2000 может выпускать до десяти снарядов, и она считается одной из самых современных гаубиц в мире, пишет Spiegel.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Германия гаубица вооружения Украина Военная операция на Украине
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