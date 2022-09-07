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Германия заявила о почти достигнутом пределе поставок оружия Украине

Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

Германия не прекратит поддерживать Украину, хотя уже приблизилась к пределу возможных поставок вооружений, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Сообщение об этом появилось в Twitter немецкого военного ведомства.

«Мы не перестанем поддерживать Украину! С этой помощью мы частично дошли до предела, но останемся гарантированно надежным партнером по [Североатлантическому] альянсу», — сказала она.

Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок констатировала, что поставки вооружений из Германии на Украину идут «по тонкой грани» в связи с нехваткой запасов оружия у бундесвера. Однако Бербок также заявила, что Берлин будет оказывать Киеву денежную и военную помощь столько, сколько потребуется.

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Заявление Ламбрехт было сделано во время обсуждения в бундестаге бюджета Минобороны на следующий год. На сайте немецкого парламента говорится, что в следующем году расходы ведомства немного снизятся по сравнению с нынешним и составят €50,1 млрд (в 2022-м — €50,4 млрд).

Из этой суммы около €19 млрд планируют потратить на закупки и на содержание объектов, а на персонал — более €20 млрд. На €8 млрд из €19 млрд намерены закупить самолеты, корабли, боевые машины и боеприпасы.

Помимо военной помощи Германия и Евросоюз оказывают другую поддержку Украине. 7 сентября канцлер Олаф Шольц провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил Шольца за выделение €5 млрд макрофинансовой помощи, а также указал на необходимость сформировать программу помощи по линии МВФ.

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