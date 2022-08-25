ВГА Запорожья заявила о 29 ударах со стороны ВСУ за сутки

Украинские силы за прошедшие сутки 29 раз обстреляли занятую российскими войсками часть Запорожской области, 17 снарядов выпустили по Запорожской АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«За сутки обстрелы были, их было 29, мы фиксируем каждый прилет, девять попало в промзону, 17 — непосредственно по атомной станции, и в районе Каменки-Днепровской еще три разрыва мы фиксировали», — сказал он.

Материал дополняется.