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«РИА Новости» сообщило о предотвращении теракта в Бердянске

Вид&nbsp;Бердянска
Вид Бердянска (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Гражданин Украины Виталий Расторгуев, который готовил теракт в Бердянске Запорожской области, дал признательные показания, пишет госагентство «РИА Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Расторгуева.

По версии следствия, подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, в котором должны были ехать представители военно-гражданской администрации (ВГА) города, в том числе мэр Бердянска Александр Сауленко. Подрыв должен был произойти 16 июля.

«Задачи их ликвидировать не стояло. В этот день в ДК «Маяк» должно было проходить городское мероприятие, на котором кроме сотрудников ВГА должны были присутствовать мирные люди», — сказал Расторгуев.

Привести взрывное устройство в действие он собирался дистанционно, позвонив по определенному номеру. После этого Расторгуев намеревался «выложить фотоотчет и посты в Telegram-каналах».

Источник агентства указал, что предотвратить теракт удалось благодаря камерам видеонаблюдения: на кадры попал момент закладки взрывного устройства под автомобиль, после чего Расторгуева задержали.

Агентство пишет, что подозреваемый действовал под контролем украинских спецслужб.

Замглавы ВГА Каховского района умер после покушения на него
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На территориях юга Украины, которые в результате спецоперации перешли под контроль России, неоднократно сообщалось о терактах и покушениях, а также о предотвращении некоторых из них.

В Бердянске в июне произошел взрыв на электроподстанции, который местные власти сочли диверсией. В результате часть города была обесточена.

В августе, как сообщала Запорожская ВГА, был предотвращен теракт в Мелитополе. 17 августа в городе подорвали опору ЛЭП, еще одну взрывчатку обнаружили рядом с другой опорой, ее разминировали.

Теги
Бердянск Запорожская область предотвращение теракта
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