МИД назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС

Реализация идеи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС сделает ее еще более уязвимой, так как Киев ранее много раз демонстрировал неспособность контролировать националистические силы, считает МИД России

Запорожская АЭС, архивное фото (Фото: Global Look Press)

Москва считает неприемлемыми предложения о создании демилитаризованной зоны в районе Запорожской АЭС, заявил в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. Трансляция брифинга шла на RuTube.

«Неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», — сказал Нечаев.

По его словам, до этого Киев много раз демонстрировал «свою способность устраивать провокации» и «отсутствие возможности контролировать националистические формирования».

Он напомнил, что с середины июля украинские военные ежедневно обстреливают Запорожскую АЭС, сначала из дронов, затем из реактивных систем залпового огня. Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, нужно заставить ВСУ прекратить обстрелы.

«Ожидаем, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН», — сказал Нечаев. По его словам, эксперты должны сами убедиться, кто ведет стрельбу по станции.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях. Запорожская АЭС связана с объединенной энергосистемой Украины тремя линиями электропередачи 750 кВ и одной 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года — также в Крым (в 2015 году была взорвана ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров). По собственным данным, АЭС снабжала электроэнергией 10 млн человек, а также десятки крупных промышленных предприятий, включая «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»), «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», а также авиастроительное объединение «Мотор Сич». Но часть из них получает электроэнергию и от Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля 2022 года. Формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».

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Утром 18 августа Минобороны предупредило, что украинские военные планируют провокацию на Запорожской АЭС с тем, чтобы в дальнейшем обвинить в катастрофе на ядерном объекте российских военных.

По данным Минобороны, наносить артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС планируют подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ, огонь они планируют вести с огневых позиций в городе Никополь и Марганец. В то же время у российских военных тяжелых вооружений ни на станции, ни на прилегающей территории нет. Вероятной датой провокации Минобороны назвало 19 августа.

«Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме», — считает российское военное ведомство.

Описывая последствия обстрелов, способных вызвать повреждение критической инфраструктуры атомной станции — например, разрушение дизель-генераторов и мобильных насосов АЭС, Минобороны указывало, что в этом случае разрушатся и реакторы станции. После этого на самой большой в Европе атомной станции произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые затем распространятся на сотни километров.