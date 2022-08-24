Запорожская ВГА сообщила о новом обстреле Энергодара

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Украинские войска снова обстреляли Энергодар, где находится Запорожская АЭС, но в районе станции попаданий нет, написал в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города. Детали обстрела уточняются, о жертвах пока что ничего не известно», — написал он.

Энергодар находится под контролем российских военных. Территория города, в том числе АЭС, неоднократно подвергалась обстрелам, в июне—августе их частота увеличилась. Последний раз об ударах по Энергодару Рогов сообщал накануне, 23 августа, однако он указывал, что «прилет» был «не в черте города».

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе. Ядерный объект должна посетить миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), однако визит пока не удается согласовать. Как сообщал российский МИД, маршрут и график прибытия миссии были утверждены еще в июне, но затем «красный свет был включен департаментом безопасности секретариата ООН». Позднее МИД заявил, что визиту препятствуют Украина и Запад; они, со своей стороны, винят в этом Москву.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 11 августа, что немедленной угрозы для ядерной безопасности на станции нет, но ситуация может поменяться в любой момент и следует как можно скорее допустить специалистов агентства на объект. Россия допускала, что позволит миссии прибыть на станцию через украинскую территорию, а не через российскую. В Киеве указывали, что согласовали параметры возможного визита, а также выступили за постоянное присутствие МАГАТЭ на станции.