Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:18
На Ставрополье разбился вертолет Ми-2 Общество, 22:12
Импорт Британии из России за июнь снизился до исторического минимума Экономика, 22:08
Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 22:02
Захарова заявила о деградации отношений с Латвией из-за сноса памятника Политика, 21:53
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 21:48
Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток» Политика, 21:43
УЕФА оштрафует ПСЖ, «Ювентус» и «Милан» минимум на €13 млн Спорт, 21:35
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Frank Media узнал, что экс-глава SberCIB может купить брокера у Da Vinci Финансы, 21:20
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 21:10
Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В Крыму до 8 сентября продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 20:53
Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров Политика, 20:47
Военная операция на Украине ,  

Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС

Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает «Интерфакс»

Он подчеркнул, что Россия надеется, что делегация сможет посетить атомную станцию «как можно скорее». По словам Небензи, это вероятнее всего произойдет в конце августа — начале сентября.

Небензя напомнил, что Москва изначально заявляла о готовности предоставить миссии МАГАТЭ гарантии безопасности для посещения Запорожской АЭС, территорию которой контролируют российские военные.

Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Василий Небензя МАГАТЭ Запорожская АЭС
Материалы по теме
Глава «Росатома» в Стамбуле пообещал поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Киев выступил за постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Политика
Лавров обсудил с французским министром визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter