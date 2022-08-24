Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС
Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, передает «Интерфакс»
Он подчеркнул, что Россия надеется, что делегация сможет посетить атомную станцию «как можно скорее». По словам Небензи, это вероятнее всего произойдет в конце августа — начале сентября.
Небензя напомнил, что Москва изначально заявляла о готовности предоставить миссии МАГАТЭ гарантии безопасности для посещения Запорожской АЭС, территорию которой контролируют российские военные.
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