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Постпред предупредил об уязвимости ЗАЭС из-за демилитаризованной зоны

Постпред в Вене Ульянов: из-за демилитаризованной зоны ЗАЭС станет уязвимой
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сделает станцию более уязвимой, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы считаем, что реализация этой идеи (о демилитаризованной зоне. — РБК) сделало бы станцию еще более уязвимой. Необходимости в этом нет, все это наносное. Все, что нужно для обеспечения безопасности на АЭС, это чтобы украинцы прекратили свои обстрелы», — сказал Ульянов.

Создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону предложил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района».

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В российском МИДе назвали создание такой зоны неприемлемым, так как это сделает станцию уязвимой. Заместитель директора департамента информации и печати МИДа Иван Нечаев отметил, что до этого Киев много раз демонстрировал «свою способность устраивать провокации» и «отсутствие возможности контролировать националистические формирования».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она находится в Энергодаре в Запорожской области. Территорию станции с конца февраля контролируют российские военные, при этом ею по-прежнему управляют украинские операторы. С начала боевых действий конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории станции.

Более 40 стран, в том числе государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Финляндия, Япония и другие, попросили Россию «немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС» и вернуть ее Украине.

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