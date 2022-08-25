Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
VK, «Яндекс» и «Сбер» поделили активы: что ждать инвесторам Pro, 07:32
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
В Запорожской ВГА предупредили об энергокризисе в ЕС из-за обстрелов ЗАЭС Политика, 07:29
«ТВ — формат прошлого». Что локальные бренды говорят о магазине на диване Life, 07:00
Туроператоры попросили отложить введение «Электронной путевки» Бизнес, 07:00
Посольство сочло, что США опасаются огласки фактов о действиях «Азова» Политика, 06:46
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:28
Больше половины россиян признались, что у них есть копилка с монетами Общество, 06:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минпромторг отложил замену двигателя «кукурузника» на российский аналог Бизнес, 05:37
Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалин-2» Бизнес, 05:30
«Известия» узнали о риске банкротства угольных предприятий из-за санкций Бизнес, 05:16
Почти половина онлайн-покупателей признались в «фейк-шопинге» Общество, 05:00
Около 50 стран в ООН подписали заявление против операции на Украине Политика, 04:44
«Ведомости» узнали о планах Bookmate уйти из России Бизнес, 04:16
Военная операция в Сирии ,  
0 

В Запорожской ВГА предупредили об энергокризисе в ЕС из-за обстрелов ЗАЭС

Член ВГА Запорожья Рогов: обстрелы ЗАЭС Украиной грозят сбоем поставок электричества в ЕС

Из-за обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ на станции может произойти нарушение энергетического баланса, что грозит срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В случае остановки ЗАЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — сказал он.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля. Формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».

Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области — это больше половины ее территории. Среди крупных городов, находящихся в этой зоне, — Бердянск, Мелитополь, Васильевка, Энергодар (там находится Запорожская АЭС). Областной центр находится под контролем Украины.

В июле и августе российская и украинская стороны неоднократно взаимно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В частности, 11 августа не менее трех снарядов упало вблизи хранилища радиоактивных изотопов, говорили в военно-гражданской администрации региона (сформированной на занятой Россией большей части Запорожья).

Президент Украины Владимир Зеленский и страны «Большой семерки» (G7: США, Германия, Канада, Франция, Италия, Великобритания и Япония) призывали Москву демилитаризировать зону вокруг станции и вернуть ее под контроль Киева. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ заявлял, что создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой. В российском МИДе назвали идею создания такой зоны неприемлемым.

В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. На заседании 24 августа подчеркнул, что Россия надеется, что делегация сможет посетить атомную станцию «как можно скорее».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro
Сила окружения: как лидеру расти вместе с командой
Лекция
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Где подвох в историях успеха селлеров на маркетплейсах
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции


 

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область электроэнергия ЕС
Материалы по теме
Запорожская ВГА сообщила о новом обстреле Энергодара
Политика
Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Росгвардия заявила о задержании двух сотрудничавших с ВСУ работников ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter