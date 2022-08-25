В Запорожской ВГА предупредили об энергокризисе в ЕС из-за обстрелов ЗАЭС

Из-за обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ на станции может произойти нарушение энергетического баланса, что грозит срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза. Об этом «РИА Новости» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



«В случае остановки ЗАЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — сказал он.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На Запорожскую АЭС приходится шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. О взятии Запорожской АЭС под контроль Минобороны России сообщило 28 февраля. Формально станция по-прежнему находится под управлением «Укрэнергоатома».

Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области — это больше половины ее территории. Среди крупных городов, находящихся в этой зоне, — Бердянск, Мелитополь, Васильевка, Энергодар (там находится Запорожская АЭС). Областной центр находится под контролем Украины.

В июле и августе российская и украинская стороны неоднократно взаимно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В частности, 11 августа не менее трех снарядов упало вблизи хранилища радиоактивных изотопов, говорили в военно-гражданской администрации региона (сформированной на занятой Россией большей части Запорожья).

Президент Украины Владимир Зеленский и страны «Большой семерки» (G7: США, Германия, Канада, Франция, Италия, Великобритания и Япония) призывали Москву демилитаризировать зону вокруг станции и вернуть ее под контроль Киева. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ заявлял, что создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС сделает станцию более уязвимой. В российском МИДе назвали идею создания такой зоны неприемлемым.

В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. На заседании 24 августа подчеркнул, что Россия надеется, что делегация сможет посетить атомную станцию «как можно скорее».