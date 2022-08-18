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Глава Севастополя заявил о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек

По словам губернатора города Михаила Развозжаева, никаких повреждений нет, никто не пострадал. Ранее о беспилотнике, сбитом в районе Керчи, заявила военно-гражданская администрация Запорожья
Аэрпорт Бельбек, архивное фото
Аэрпорт Бельбек, архивное фото (Фото: Wikimedia Commons)

Средства противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек в Севастополе, сообщил в своем Telegram губенатор Михаил Развожаев.

«Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — заявил он.

Ранее Reuters со ссылкой на очевидцев написал, что в окрестностях Бельбека прогремели по меньшей мере четыре взрыва. О звуках взрывов также писали местные паблики в Telegram, ссылаясь на местных жителей.

Аэропорт Бельбек построен в 1941 году, и во времена СССР на нем базировалась истребительная авиация. После 1991 года он использовался ВВС Украины, а с 2002 года получил статус международного аэропорта и принимал гражданские самолеты. С 2010 года рейсы совершались в Киев, Днепропетровск и Москву. С 2014 года, после присоединения Крыма к России, начал использоваться ВКС России как военный аэродром.

Около часа назад системы ПВО сработали в Керчи на востоке Крыма. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, там сбили украинский беспилотник, это произошло «на большом удалении от Крымского моста». Здания и инфраструктура ущерба не получили, уточнил он. Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь заявил, что опасности для Керчи и моста нет.

Материал дополняется

Теги
Севастополь Бельбек Михаил Развожаев беспилотник Крым
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