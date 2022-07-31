Губернатор сообщил об атаке ВСУ на штаб ВМФ в Севастополе

Украинский дрон нанес удар по штабу Военно-морского флота в Севастополе, пять его сотрудников ранены, написал в Telegram губернатор города Михаил Развозжаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — сообщил глава Севастополя.

Погибших в результате удара нет, на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, добавил губернатор. Развозжаев добавил, что праздничные мероприятия в честь дня ВМФ отменили исходя из соображения безопасности. Он призвал жителей города не паниковать и во возможности оставаться дома.



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