Губернатор заявил, что попавший в штаб флота беспилотник был сбит

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Пост воздушной обороны флота сбил беспилотник над зданием штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

«Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал он.

Беспилотник упал на крышу штаба примерно в 8:15 мск 20 августа. Изначально губернатор рассказал, что украинский беспилотник не удалось сбить, хотя это пытались сделать с помощью стрелкового оружия. Жертв и серьезных разрушений нет, отмечал он.

После начала военной операции России на Украине власти Севастополя не раз сообщали о работе украинских беспилотников. Власти региона ввели «желтый» уровень террористической опасности и продлили его до 29 августа.