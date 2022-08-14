В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 29 августа. Об этом говорится на сайте правительства города.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 29 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз уровень террористической опасности в Севастополе продлевали 7 августа. Он действовал до 14 августа. В правительстве отметили, что правоохранительные органы и власти принимают необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.

Ранее 9 августа высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму. Он будет действовать до 24 августа. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, желтый уровень продолжит действовать на объектах министерства транспорта Крыма, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Днем 9 августа рядом с поселком Новофедоровка в районе курорта Саки, где расположен военный аэродром Саки, произошло несколько взрывов. Аэродром находится за жилой зоной на восточной окраине поселка. Минобороны в качестве причины назвало детонацию авиационных боеприпасов. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве, причиной взрывов боеприпасов считают нарушение правил пожарной безопасности.