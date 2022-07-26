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Роспотребнадзор призвал людей из групп риска соблюдать COVID-ограничения

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал людям из групп риска продолжать носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками, а также проходить вакцинацию раз в полгода всем россиянам.

К группам риска относятся пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания.

Ведомство отметило, что рост заболеваемости в России вызван распространением новых подвариантов омикрон-штамма коронавируса. За последние две недели доля вариантов BA.4/BA.5 стала доминирующей — 75,39%, на втором месте — подштамм BA.2 — 21,56%. Наименьшую часть из выявленных генотипов составил подвариант BA.2.75 («кентавр»).

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В Роспотребнадзоре указали, что за прошлую неделю коэффициент распространения COVID, то есть число человек, которых заразил один заболевший до ухода на самоизоляцию, вырос до значения 1,4. К 10 июля этот показатель составлял 1,13, что было максимумом с середины февраля.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения увеличился по сравнению с предыдущей на 48,9%, составив 29,97. В Роспотребнадзоре добавили, что этот показатель на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

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В России с февраля наблюдалось снижение числа случаев заражений за сутки, к концу июня этот показатель достиг минимальных значений. С 1 июля в стране отменили все антикоронавирусные ограничения. Однако спустя несколько дней заболеваемость в России вновь начала расти, но в Роспотребнадзоре не увидели необходимости вновь вводить ограничения. При этом после выявления в Москве пяти случаев заражения вариантом омикрон-штамма «кентавр» Росздравнадзор поручил региональным властям возобновить работу штабов по профилактике коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения призывала все страны вернуться к масочному режиму и начать разработку новых вакцин от коронавируса.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявили 6183 новых случая заражения COVID-19, их число снижается уже второй день после рекорда 24 июля за последние два с половиной месяца. При этом госпитализировали с коронавирусом на 120% больше человек, чем днем ранее — в больницу попали 1664 россиянина.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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коронавирус ограничения вакцинация Роспотребнадзор
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