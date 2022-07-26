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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд снизилось число заразившихся коронавирусом

После пика заболеваемости за последние 2,5 месяца, который был зафиксирован 24 июля, количество новых случаев упало почти на 20%. При этом по сравнению с предыдущим днем, 25 июля, число госпитализаций увеличилось на 120%
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

За последние сутки в России выявили 6183 новых случая заражения COVID-19, говорят данные оперштаба. Это на 6% меньше, чем днем ранее, и на 18% меньше, чем 24 июля, когда был зафиксирован рекорд по числу новых заболевших за последние два с половиной месяца.

По данным на 26 июля, были госпитализированы 1664 человека, это почти на 120% больше, чем в предыдущий день. 47 пациентов скончались (на 28% больше, чем 25 июля).

В Москве четвертый день подряд выявляют более 2 тыс. новых случаев заражения, однако и там идет снижение по сравнению с 23 июля, когда в столице был последний всплеск числа инфицированных. Более ни в одном регионе не зафиксировано свыше 1 тыс. новых случаев, более 500 — только в Санкт-Петербурге, свыше 100 — в пяти регионах. Один случай заражения или его отсутствие отмечается в четырех субъектах.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 18,5 млн случаев заражения. Скончались, по сведениям оперштаба, более 382 тыс. человек. По данным Росстата на апрель, коронавирус был основной или сопутствующей причиной смерти более чем 760 тыс. россиян.

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В Роспотребнадзоре отмечали, что растет циркуляция новых подвариантов омикрон-штамма, которые проще передаются от человека к человеку, но заболевание протекает легче, чем при заражении альфа- или дельта-штаммом. В этой ситуации регулятор не увидел необходимости в возврате к коронавирусным ограничениям на федеральном уровне, но допустил их введение в отдельных регионах в случае необходимости.

В Росздравнадзоре указывали, что, несмотря на подъем заболеваемости, «не всего регионы принимают необходимые меры» для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Поэтому субъектам поручили «возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования». По последним данным, уровень коллективного иммунитета в России, который во многом зависит от числа привитых, упал до 12,3%.

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