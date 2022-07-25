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Минздрав опроверг ввод дополнительных мер в больницах из-за COVID-19

Baza сообщила, что в больницах вводится масочный режим для медиков, а также другие меры. Однако в Минздраве пояснили, что введенный ранее масочный режим в медучреждениях не отменялся
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Масочный режим в медицинских организациях не отменялся, новые противоэпидемические меры не вводились, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Baza, в которой говорилось, что российские медицинские учреждения вводят масочный режим и другие противоэпидемические меры. Канал ссылался на протокол совещания, которое 14 июля провел оперативный штаб Минздрава под руководством министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По данным Baza, на совещании решили поручить руководителям профильных органов исполнительной власти в регионах обеспечить соблюдение противоэпидемического режима. В число таких мер входит измерение температуры на входе, разделение потоков больных (выделение в отдельный поток больных с подозрением на инфекционные заболевания), соблюдение масочного режима и социальной дистанции, использование респираторов и очков для медиков.

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«Решение оперативного штаба Минздрава России призвано дополнительно указать коллегам в регионах на необходимость соблюдения знакомых всем противоэпидемических мер для защиты здоровья медицинских работников и пациентов. При этом масочный режим в медицинских организациях не отменялся», — пояснил Кузнецов.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать в обществе, поэтому соблюдение введенных мер в медицинских организациях необходимо.

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Суточное число заболевших COVID-19 в России в середине июля начало расти. Если во время спада в конце мая и начале июня в день в среднем фиксировали от 2 тыс. до 4,5 тыс. заразившихся, то в последние дни показатель превышает 6 тыс. 24 июля оперативный штаб сообщил о 7,5 тыс. заболевших в сутки, что стало максимумом с 29 апреля.

На этом фоне более половины российских врачей, участвовавших в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и сервиса «Доктор на работе», заявили, что говорить о победе над пандемией еще рано. По их мнению, нужно продолжать соблюдать меры, в том числе масочный режим и дистанцию, а также вакцинироваться.

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Егор Губернаторов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Минздрав медицинские маски коронавирус COVID-19
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