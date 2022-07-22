Три страны отвергли предложение Еврокомиссии по снижению потребления газа
Вслед за Испанией Греция и Португалия отказались принимать предложение Еврокомиссии (ЕК) о сокращении потребления газа в период с августа этого года по март следующего на 15% на фоне риска перебоев с поставками из России.
Представитель греческого правительства Яннис Иконому заявил, что Афины не согласны с идеей ЕК и подали свои предложения для решения данной проблемы, пишет местное издание Kathemirini. Министр энергетики и окружающей среды страны Костас Скрекас также указал, что Греция выступает против плана Еврокомиссии. По его словам, 70% газа в стране используются для выработки электроэнергии, и из-за сокращения потребления газа возникнут проблемы у домохозяйств и предприятий.
Португальский министр энергетики и окружающей среды Жоау Галамба также выразил несогласие правительства страны с планом ЕК. Он отметил, что Лиссабон счел предложение «непропорциональным» и «несостоятельным», указывает Publico. Галамба заметил, что предложение не было адаптировано для таких стран, как Португалия, газовая сеть которой недостаточно связана с остальной Европой.
Ранее Испания также объявила, что не поддерживает план по сокращению потребления газа. Вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереза Рибера заявила, что в ближайшие месяцы в Испании не будут отключать электричество и газ, «что бы ни случилось». Требование ЕК она также назвала «непропорциональным».
Свой план по сокращению ЕК представила 20 июля. Опасения Еврокомиссии связаны со снижением объема поставок газа по газопроводу «Северный поток — 1». В середине июня «Газпром» сократил прокачку газа по нему со 167 млн куб. м в сутки до 67-ми из-за того, что одна из газоперекачивающих турбин немецкой компании Siemens, находящаяся в Канаде, была задержана Оттавой из-за санкций, а другую турбину остановили для ремонта. С 11 июля газопровод был планово закрыт на профилактику, но 21-го возобновил прокачку газа на прежнем уровне в 67 млн куб. м.
Reuters узнал, что в середине июля «Газпром» разослал европейским партнерам письмо, где сообщил, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от него не зависящих. Пункт о форс-мажоре касался поставок начиная с 14 июня.
Агентство со ссылкой на источники сообщает, что на встрече национальных дипломатов ЕС 21 июля по крайней мере 12 из 27 государств-членов выразили озабоченность по поводу предложения ЕК о сокращении потребления газа. Bloomberg пишет, что замечания к плану высказали Италия, Польша и Венгрия.