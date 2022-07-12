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Военная операция на Украине ,  
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Запорожская ВГА заявила о попытке наступления ВСУ в регионе

Вооруженные силы Украины активизировались на запорожском направлении и предприняли попытку наступления в регионе, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал Рогов.

Он добавил, что не сомневается в занятии административного центра области, города Запорожье, который пока находится под контролем Украины. Под контролем России — южная и центральная часть региона, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка.

Пророссийские власти Запорожья пригласили к себе военнообязанных Украины
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Фото:John Moore / Getty Images

На территории Запорожской области, находящейся под властью России, была сформирована военно-гражданская администрация, руководство многих городов сменилось на пророссийско настроенное, кроме того, в состав руководства вошли российские чиновники. Новые власти заявили, что намерены присоединить регион к России.

В Запорожской области действует бивалютная система (в ходу и гривны, и рубли), работают российские мобильная связь и телевидение. Жителям области выдают российские паспорта, гражданство они могут получить по упрощенной процедуре.

В начале июня Запорожье посетил президент Украины Владимир Зеленский. 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины, план этого разрабатывается и ВСУ хотят собрать «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

Теги
Запорожская область Украина наступление военная операция
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