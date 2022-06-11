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Жители Херсона и Мелитополя получили первые российские паспорта

Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя
Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Первые российские паспорта получили 23 жителя находящегося под контролем российских военных Херсона, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает «РИА Новости».

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, российские паспорта также выдали 30 жителям Мелитополя. В данный момент в области работает один пункт приема документов на получение гражданства, но со следующей недели будут открываться более десяти паспортных столов.

В Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов
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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

26 февраля, через два дня после начала российской спецоперации на Украине, Минобороны России сообщило о взятии Мелитополя под свой контроль. В начале марта российские военные взяли Херсон, а 15 марта установили контроль над всей территорией области. Позднее в обеих областях создали военно-гражданские администрации, ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Она позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

Теги
Херсон Мелитополь российский паспорт Запорожская область Украина
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