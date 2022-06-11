Жители Херсона и Мелитополя получили первые российские паспорта

Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Первые российские паспорта получили 23 жителя находящегося под контролем российских военных Херсона, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает «РИА Новости».

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, российские паспорта также выдали 30 жителям Мелитополя. В данный момент в области работает один пункт приема документов на получение гражданства, но со следующей недели будут открываться более десяти паспортных столов.

26 февраля, через два дня после начала российской спецоперации на Украине, Минобороны России сообщило о взятии Мелитополя под свой контроль. В начале марта российские военные взяли Херсон, а 15 марта установили контроль над всей территорией области. Позднее в обеих областях создали военно-гражданские администрации, ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Она позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.