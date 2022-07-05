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Замглавы администрации Запорожья назначили экс-депутата Думы от Крыма

Андрей Козенко
Андрей Козенко (Фото: Государственная Дума РФ)

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назначил себе двух заместителей, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram.

Заместителем Балицкого по внутренней политике стал Виктор Емельяненко, родившийся в Запорожской области и до 2014 года бывший первым заместителем в областной администрации. «Знаю Виктора Андреевича как опытного государственного управленца местного и регионального уровней», — подчеркнул Рогов. Емельяненко будет заниматься «вопросами политической интеграции».

Замом по экономике стал Андрей Козенко из Симферополя. До 2014 года он некоторое время занимал должности замминистра и зампредседателя в Совете министров Крыма, в 2014—2016 годах был заместителем председателя Государственного совета республики, затем в течение пяти лет являлся депутатом Государственной думы. Член партии «Единая Россия». По словам Рогова, он знает Козенко «больше 15 лет по русскому движению», новый замглавы будет решать вопросы экономической интеграции.

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Политика
Фото:РИА Новости

Россия не полностью контролирует Запорожскую область, а только ее южную и центральную часть, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка. Столица региона подконтрольна Украине.

На территории, находящейся под властью России, была сформирована военно-гражданская администрация, руководство многих городов сменилось на пророссийско настроенное. Новые власти заявили, что намерены присоединить регион к России.

В Запорожской области действует бивалютная система, то есть жители могут расплачиваться как рублями, так и гривнами, также там работают российские мобильная связь и телевидение. Жителям области выдают российские паспорта, гражданство они могут получить по упрощенной процедуре.

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