Замглавы администрации Запорожья назначили экс-депутата Думы от Крыма

Андрей Козенко (Фото: Государственная Дума РФ)

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назначил себе двух заместителей, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в Telegram.

Заместителем Балицкого по внутренней политике стал Виктор Емельяненко, родившийся в Запорожской области и до 2014 года бывший первым заместителем в областной администрации. «Знаю Виктора Андреевича как опытного государственного управленца местного и регионального уровней», — подчеркнул Рогов. Емельяненко будет заниматься «вопросами политической интеграции».

Замом по экономике стал Андрей Козенко из Симферополя. До 2014 года он некоторое время занимал должности замминистра и зампредседателя в Совете министров Крыма, в 2014—2016 годах был заместителем председателя Государственного совета республики, затем в течение пяти лет являлся депутатом Государственной думы. Член партии «Единая Россия». По словам Рогова, он знает Козенко «больше 15 лет по русскому движению», новый замглавы будет решать вопросы экономической интеграции.

Россия не полностью контролирует Запорожскую область, а только ее южную и центральную часть, в том числе города Бердянск, Мелитополь, Васильевка. Столица региона подконтрольна Украине.

На территории, находящейся под властью России, была сформирована военно-гражданская администрация, руководство многих городов сменилось на пророссийско настроенное. Новые власти заявили, что намерены присоединить регион к России.

В Запорожской области действует бивалютная система, то есть жители могут расплачиваться как рублями, так и гривнами, также там работают российские мобильная связь и телевидение. Жителям области выдают российские паспорта, гражданство они могут получить по упрощенной процедуре.