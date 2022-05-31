Власти Крыма сообщили о переходе Херсона и Запорожья на российскую связь

Жители Херсонской и Запорожской областей теперь пользуются российской мобильной связью и интернетом, заявил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Накануне, 30 мая, Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, учрежденной после взятия региона под российский контроль, попросил руководство России «использовать возможности российских телекоммуникационных компаний для восстановления связи» в области после «обстрела» со стороны Украины, в результате которого регион остался без сотовой связи и интернета.

«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья [президента Украины Владимира] Зеленского пали», — сказал Крючков.

По словам советника, жители обеих областей теперь уже могут приобрести российские сим-карты, чтобы пользоваться связью.



В обеих областях действует бивалютная зона: жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, но в дальнейшем планируется переход исключительно на рубли. Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий жителям двух областей получение российского гражданства.