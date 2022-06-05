Зеленский посетил Запорожскую область

Президент Украины впервые с начала военной операции России посетил Запорожскую область. По словам замглавы офиса президента, он пообщался с жителями Мариуполя

Андрей Ермак (слева) и Владимир Зеленский (третий слева) (Фото: thekerya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала военной операции России приехал в Запорожскую область. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНИАН.

«Запорожье. Общаемся с мариупольцами», — написал он. Расположенный в Донецкой области город находится под контролем российских военных.

Как пишет агентство, вместе с Зеленским Запорожскую область посетил глава офиса президента Андрей Ермак.

Это второй публичный рабочий визит украинского президента за пределы Киевской области. 29 мая он посетил Харьковскую область, где осмотрел передовые позиции военнослужащих. Зеленский пообщался с военными, вручил им госнаграды и подарки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля начал военную операцию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Минобороны России заверило, что наносит удары только по военным объектам, а гражданской инфраструктуре и мирным жителям ничего не угрожает. Киев ввел военное положение, объявил мобилизацию и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Большая часть Запорожской области контролируется российской стороной. Сейчас в местных городах действует военная комендатура. В регионе ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.

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Пророссийские власти Запорожья высказывались за вхождение Запорожской области в состав России после проведения референдума. Так, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов говорил, что единственный путь развития Запорожской области предполагает вхождение в состав России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида серой зоны.

Зеленский предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой при проведении референдумов в занятых российскими войсками регионах страны.