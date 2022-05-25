В Запорожской области ввели бивалютную зону

В части Запорожской области, которая занята российскими силами, теперь можно рассчитываться в украинской гривне гривнах и российских рублях. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Регион находится под частичным контролем российских военных.

«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области», — заявил он.

По словам Рогова, в регион уже зашел Международный расчетный банк. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц.

С 23 мая бивалютную зону ввели в Херсонской области. Российский рубль начал использоваться вместе с украинской гривной, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо. Регион также находится под контролем российских военных.

Сальдо уточнил, что за одну гривну будут давать два российских рубля. Аналогичный курс гривны накануне установили власти Луганской и Донецкой народных республик.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее выразил уверенность, что Запорожскую область необходимо в большей степени интегрировать с Россией. Он пояснил, что посетил регион именно для оказания помощи в этом процессе. По словам Хуснуллина, в Запорожской области есть потенциал для производства строительных материалов, что пригодится во время восстановления территорий.