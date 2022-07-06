Пророссийские власти Запорожья пригласили к себе военнообязанных Украины

Военнообязанные жители Запорожской области могут выехать на территории, которые находятся под контролем России, чтобы избежать призыва. Об этом в Telegram-канале заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — призвал Рогов.

Он также заявил, что Киев проводит политику закрепощения населения Украины, которую начал реализовывать именно в Запорожской области.

5 июля Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что выезд военнообязанных за пределы места жительства возможен только с разрешения военкома. По мнению Генштаба, норма Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.



Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с решением Генштаба о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомматов. Глава государство публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений.