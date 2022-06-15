Чижов назвал открытие фронта в Приднестровье концом Молдавии

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В Киеве хотели бы открытия фронта в Приднестровье, чтобы российским войскам пришлось его защищать, но такой сценарий станет концом Молдавии, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, многие подталкивают Россию к тому, чтобы ей пришлось защищать Приднестровье.

«Я рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл возобладает. Потому что это будет концом Молдавии», — пригрозил Чижов.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта находятся российские миротворческие силы. Молдавия неоднократно призывала Россию вывести войска, соответствующую резолюцию в июне 2018 года приняли в Генассамблее ООН.

В апреле Минобороны сообщило, что на втором этапе спецоперации российские войска должны взять под контроль юг Украины, что позволит обеспечить коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Позднее в Приднестровье произошла серия атак, нападению подверглась в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики. В ПМР инциденты расценили как терроризм. По информации властей Приднестровья, неизвестные, обстрелявшие штаб-квартиру ведомства, прибыли с украинской территории и потом вернулись назад.

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Президент Молдавии Майя Санду связала взрывы с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию в регионе пытается дестабилизировать Россия. Москва расценила эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

Советник украинского лидера Алексей Арестович заявил о готовности ввести войска в соседнюю республику, если об этом попросят молдавские власти. Кишинев отказался: бюро по реинтеграции Молдавии указало, что решение проблемы Приднестровья возможно исключительно мирным путем посредством переговоров.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян утверждал, что риска, что конфликт с участием Украины разгорится в Приднестровье, нет, но признал, что военные действия на Украине могут затронуть и ПМР.

В начале мая председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз окажет Молдавии дополнительную военную помощь. В этом году союз окажет поддержку Кишиневу в сфере кибербезопасности и предпримет действия для «укрепления военной мощи» Молдавии. Глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что США продолжат поддерживать модернизацию армии Молдавии. Он отметил, что Вашингтон считает нежелательным расширение украинского конфликта на Молдавию. Красносельский заявил, что возможные поставки оружия Молдавии настораживают, поскольку «милитаризация заканчивается войной».