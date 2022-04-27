В офисе Зеленского сообщили о готовности Украины «взять» Приднестровье
Украина готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале юриста Марка Фейгина (признан иноагентом).
«Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович.
За последние несколько дней в Приднестровье резко обострилась ситуация. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк близ радиотелецентра произошло два взрыва, были выведены из строя антенны, ретранслировавшие российское радио. Позднее власти сообщили также об обстреле воинской части в селе Парканы.
Правительство Приднестровья назвало три эти инцидента терактами и объявило красный уровень террористической угрозы. В Кишиневе не согласились с выводами властей в Тирасполе о произошедших инцидентах. Президент Молдавии Майя Санду провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье существует напряженность между разными силами внутри республики, которые желают дестабилизировать ситуацию.
Ранее 27 апреля МВД Приднестровья сообщило о стрельбе по селу Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, с территории Украины. Кроме того, ночью в небе над селом «было замечено несколько дронов», запущенных, по версии МВД, также с территории Украины.
Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость от Молдавии в 1990 году. Россия направила миротворцев в регион в июле 1992 года после обострения, сейчас там базируется оперативная группа российских войск.
Приднестровье граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, целью которой власти называют установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.