В офисе Зеленского сообщили о готовности Украины «взять» Приднестровье

По словам Арестовича, это станет возможным при соответствующей просьбе со стороны Кишинева. Ранее власти Приднестровья обвинили Киев в обстрелах села Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов

Алексей Арестович (Фото: O_Arestovich_official / Telegram)

Украина готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале юриста Марка Фейгина (признан иноагентом).

«Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович.

За последние несколько дней в Приднестровье резко обострилась ситуация. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк близ радиотелецентра произошло два взрыва, были выведены из строя антенны, ретранслировавшие российское радио. Позднее власти сообщили также об обстреле воинской части в селе Парканы.

Правительство Приднестровья назвало три эти инцидента терактами и объявило красный уровень террористической угрозы. В Кишиневе не согласились с выводами властей в Тирасполе о произошедших инцидентах. Президент Молдавии Майя Санду провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье существует напряженность между разными силами внутри республики, которые желают дестабилизировать ситуацию.

Ранее 27 апреля МВД Приднестровья сообщило о стрельбе по селу Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, с территории Украины. Кроме того, ночью в небе над селом «было замечено несколько дронов», запущенных, по версии МВД, также с территории Украины.

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