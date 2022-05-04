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В ЕС пообещали предоставить Молдавии дополнительную военную помощь

ЕС из-за ситуации в Приднестровье намерен оказать Молдавии дополнительную помощь; глава Евросовета Шарль Мишель призывает избежать эскалации в регионе. Ранее продолжать поддержку Кишинева пообещал Вашингтон
Молдавия. Кишинев
Молдавия. Кишинев (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Евросоюз окажет Молдавии дополнительную военную помощь, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду.

По словам Мишеля, в этом году ЕС окажет поддержку в сфере кибербезопасности и предпримет действия для «укрепления военной мощи» Молдавии, передает Newsmaker. Однако он не стал приводить подробностей и призвал «воздерживаться от провокационных заявлений», чтобы не допустить эскалации в Молдавии и непризнанном Приднестровье.

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Председатель Евросовета прибыл в Молдавию 4 мая. Несколько дней назад он сообщил в своем Twitter, что постоянно поддерживает контакт с Санду и выражает «полную солидарность с Молдовой в это сложное и трудное время». «Приднестровье не должны использовать как троянского коня для усиления напряженности в регионе», — написал он.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. Обстановка в регионе обострилась на прошлой неделе после нескольких инцидентов, которые Совбез непризнанной республики назвал терактами: 25 апреля здание Министерства госбезопасности в Тирасполе обстреляли из гранатомета. 26 апреля в поселке Маяк произошло два взрыва, из строя были выведены две антенны, которые ретранслировали российское радио. В тот же день приднестровские власти сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы.

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Фото:EPA / ТАСС

По версии приднестровских властей, к атакам причастны неизвестные, которые незаконно прибыли с украинской территории. Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский счел, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва расценивает инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

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На этом фоне продолжать поддержку модернизации армии Молдавии пообещали США, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон считает нежелательным расширение украинского конфликта на Молдавию. По мнению вице-премьера Молдавии Олега Серебряна, вероятность такого развития событий невысока.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Молдавия Евросоюз Евросовет Майя Санду Приднестровье
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