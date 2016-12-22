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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья
Политика, 20:32
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья
Российский контингент, присутствующий на территории Приднестровья, должен покинуть страну, говорится в документе. Вывод сил противоречит цели мирного разрешения конфликта, настаивал представитель России
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию № А/72/L.58 «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова», в которой говорится о российском контингенте в Приднестровье. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ГА ООН.

За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против — 15, воздержались — 83.

Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский перед голосованием заявил, что резолюция затрагивает вопрос, имеющий основополагающее значение для страны.

«Спустя почти 27 лет после того, как страна обрела независимость, и 26 лет после того, как она стала страной — членом ООН, оперативная группа российских войск и их вооружение все еще расположены на территории Республики Молдова без разрешения властей страны. Пребывание иностранных военных сил и вооружений на территории Молдавии без ее четко выраженного на то согласия не только не совместимо с ее независимостью, суверенитетом и нейтральностью, это еще и противоречит международному праву и Уставу ООН», — сказал он.

Глава молдавского МИДа пояснил, что в резолюции содержится призыв ко всем странам четко соблюдать принципы Устава ООН. Вопрос с присутствием российских войск нужно решать мирно и без предварительных условий, подчеркнул он. По словам Ульяновского, соглашение о принципах урегулирования конфликта от 1992 года не давало России прав на размещение военных баз в Молдавии.

Представитель России, отвечая на это, заявил, что Москва привержена исполнению мандата миссии на территории Приднестровья и политическому разрешению конфликта. Шаги Кишинева носят разрушительный характер и противоречат международным соглашениям, добавил российский дипломат. Предложение Молдавии противоречит подходу ОБСЕ к разрешению конфликта, подчеркнул он.

Резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.

Конфликт в Приднестровье перерос в вооруженные столкновения в 1992 году, в июле в Бендеры и Дубоссары были введены российские миротворческие силы. В Приднестровье размещена оперативная группа российских войск (бывшая 14-я общевойсковая армия).

В июле 2017 года в молдавском парламенте приняли декларацию с призывом к России вывести войска. Премьер Павел Филипп после этого сказал, что страна намерена вынести вопрос на рассмотрение Генассамблеи ООН.

В Москве тогда намерения Молдавии восприняли как недружественные и провокационные. «В Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях», — говорилось в сообщении МИДа.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Генассамблея ООН , Молдавия , Приднестровье
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