Глава Приднестровья предупредил, что «милитаризация заканчивается войной»

Глава Приднестровья Красносельский предупредил, что милитаризация обычно заканчивается войной — это «правило и аксиома»

Вадим Красносельский (Фото: president.gospmr.org)

Возможные поставки оружия странами НАТО в Молдавию настораживают, поскольку милитаризация обычно заканчивается войной. Об этом заявил лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что оружие завозится или будет завезено в Молдову, — это настораживает. Милитаризация заканчивается войной — это правило. Это просто правило, понимаете? Это аксиома», — подчеркнул он.

В начале мая председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз окажет Молдавии дополнительную военную помощь. По его словам, в этом году союз окажет поддержку Кишиневу в сфере кибербезопасности и предпримет действия для «укрепления военной мощи» Молдавии.

Однако он не стал приводить подробностей и призвал «воздерживаться от провокационных заявлений», чтобы не допустить эскалации в Молдавии и Приднестровье.

Глава Пентагона Ллойд Остин также сообщил, что США продолжат поддерживать модернизацию армии Молдавии. Он отметил, что Вашингтон считает нежелательным расширение украинского конфликта на Молдавию.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта находятся российские миротворческие силы.

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Обстановка в регионе обострилась в конце апреля после нескольких инцидентов, которые Совбез Приднестровья назвал терактами: 25 апреля здание Министерства госбезопасности в Тирасполе обстреляли из гранатомета. 26 апреля в поселке Маяк произошло два взрыва, из строя были выведены две антенны, которые ретранслировали российское радио. В тот же день приднестровские власти сообщили об атаке на воинскую часть в селе Парканы.

По версии приднестровских властей, к атакам причастны неизвестные, которые незаконно прибыли с украинской территории. Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва расценивает инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине.

6 июня СК непризнанного Приднестровья сообщил об очередной диверсии, которая произошла накануне в районе села Владимировка. По данным следователей, утром 5 июня дрон сбросил два взрывных устройства (предположительно, гранаты РГД-5) на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента. Никто не пострадал, разрушений нет.