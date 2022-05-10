Премьер Молдавии призвала к выводу российских войск из Приднестровья
Молдавия при помощи платформы ООН призвала к выводу российских военных с территории Приднестровья. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица в ходе брифинга.
«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом», — сказала премьер (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что наличие этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества.
Известно, что Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.
В середине марта президент Молдавии Майя Санду также заявляла, что Россия должна вывести войска с территории непризнанной республики Приднестровье. По мнению Санду, именно Россия должна играть «ключевую роль» во всем, что касается конфликта в Приднестровье.
15 марта ПАСЕ признала эту территорию, где находятся около тысячи российских миротворцев в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), «оккупированной Россией», сообщает Point. Кроме того, конфликт на территории Приднестровья в 1992 году ПАСЕ сочла «актом военной агрессии» России против Молдавии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова формулировку заключения ПАСЕ относительно оккупации Приднестровья назвала «неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел» и также напомнила, что миротворческие войска находятся в регионе в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье от 21 июля 1992 года.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Москвой, ранее заявлял, что вывод российских войск из региона — это «искусственная проблема», а миротворцы находятся в Приднестровье законно, согласно результатам референдума 1995 года по этому вопросу.