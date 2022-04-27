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Молдавия исключила захват Приднестровья после предложения Киева о помощи

Кабмин Молдавии: вопрос Приднестровья не будет решен военным путем
Власти Молдавии исключили любые «силовые действия» для возвращения Приднестровья под свой контроль. Ранее в офисе Зеленского указали, что ВСУ в силах занять регион в случае поступления соответствующего обращения от Кишинева
Тирасполь
Тирасполь (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Решение конфликта в Приднестровье будет достигнуто лишь путем переговорного процесса с заключением мирного соглашения, а не силовыми способами, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия», — сказали в Бюро.

В ведомстве также подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен на основании территориальной целостности и суверенитета Молдавии, в пределах ее границ, признанных мировым сообществом, и на основе демилитаризации и демократизации региона.

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Алексей Арестович

Таким образом в Бюро молдавского правительства прокомментировали слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который выразил уверенность, что Кишиневу следует попросить Киев и Бухарест о помощи в урегулировании конфликта в Приднестровье. По его словам, в таком случае украинские силы будут готовы взять Приднестровье под свой контроль. «Сил для этого у ВСУ достаточно», — подчеркнул Арестович.

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Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

Обострение вокруг Приднестровья связано с несколькими взрывами и обстрелами, которые произошли в регионе в последние дни. Два дня назад, 25 апреля, из гранатомета в Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности, тогда в МВД непризнанной республики предположили, что речь идет о стрельбе из РПГ.

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Днем позднее, 26 апреля, из строя в поселке Маяк вывели две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио, в МВД Приднестровья назвали их «самыми мощными». Затем приднестровские власти сообщили о нападении на воинскую часть в селе Парканы. Эти инциденты в Тирасполе сочли терактами, в связи с чем объявили красный уровень террористической угрозы.

Власти Молдавии и Приднестровья разошлись в оценках произошедшего. Молдавский президент Майя Санду обвинила во взрывах «силы внутри Приднестровья», которые намерены дестабилизировать ситуацию. Она также подчеркнула, что Кишинев привержен мирному разрешению конфликта с непризнанной республикой, ее блокада не планируется. Приднестровский лидер Вадим Красносельский отметил, в свою очередь, что «следы данных нападений ведут в Украину», и призвал Молдавию вместе «сохранить мир».

В МИД Приднестровья заявили днем 27 апреля, что исполнители «серии террористических атак» попали в объектив камер видеонаблюдения. «Есть основания и четкие абсолютно доказательства того, что они убыли на украинскую территорию и прибыли тоже оттуда», — сказал министр Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24».

Молдавия организовала «практически экономическую войну» в рамках «враждебной, агрессивной политики», продолжил он, указав, что Кишинев заблокировал поставки в Приднестровье продуктов питания и лекарств.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Приднестровье Украина Молдавия теракты
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