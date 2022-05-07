Глава Приднестровья исключил нападение республики на Украину

Нападение Приднестровья на Украину невозможно, Тирасполь сохраняет нейтралитет по отношению к конфликту на территории соседней страны, заявил лидер республики Вадим Красносельский на пресс-конференции. Трансляция доступна на YouTube-канале приднестровского ТСВ.

«Даже те, кто заявляет об этом <...> понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину. Эти их заявления предназначены для внутриукраинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую», — сказал он, подчеркнув, что республика поддерживает нейтралитет в конфликте на Украине.

Красносельский назвал происходящее на Украине трагедией и указал, что ее корни следует искать в далеком прошлом, а то, что произошло 24 февраля, стало кульминацией событий.

После ряда атак в Приднестровье, произошедших в конце апреля, которые власти республики сочли терактами, в ПМР ввели красный уровень террористической опасности. По версии приднестровских властей, неизвестные, обстрелявшие штаб-квартиру министерства госбезопасности республики в Тирасполе 25 апреля, прибыли с украинской территории и после обстрела вернулись назад.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взрывы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ситуацию в регионе «пытается дестабилизировать» Россия. Москва расценила эти инциденты как терроризм и попытку вовлечь регион в происходящее на Украине, чего, как заявили в российском МИДе, «хотели бы избежать».

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян утверждал, что риска, что конфликт с участием Украины разгорится в Приднестровье, нет. По его словам, ни в Тирасполе, ни в Киеве не заинтересованы в этом. Тем не менее, признал Серебрян, «никто не отрицает, что мы живем в чувствительной зоне», и что военные действия на территории Украины потенциально могут затронуть и Молдавию.