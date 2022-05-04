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Военная операция на Украине ,  
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Вице-премьер Молдавии оценил риск конфликта Приднестровья с Украиной

Вице-премьер Молдавии Серебрян: Приднестровье и Украина не заинтересованы в обострении
Молдавия не считает, что в Приднестровье может разгореться новый конфликт с участием Украины, заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян. Он также считает, что Киев не заинтересован в обострении ситуации
Виды Кишинева
Виды Кишинева (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Власти Молдавии не считают высоким риск вовлечения Приднестровья в конфликт с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала TV8, передает NOI.md.

По его словам, «никто не отрицает, что мы живем в чувствительной зоне», и что военные действия на территории Украины потенциально могут затронуть и Молдавию. «Но нет высокой степени готовности к возможному вовлечению этого региона в конфликт. Я не чувствовал на левобережье Днестра ни среди населения, ни среди бизнес-среды, заинтересованности в эскалации напряженности. Риска, что этот конфликт переродится в ближайшее время, нет», — заявил Серебрян.

По его словам, власти Молдавии обмениваются информацией с руководством Приднестровья. «Во время переговоров с [главой непризнанной республики] Вадимом Красносельским я не чувствовал воинственности, желания решать проблемы силой. Мы убеждены, что Тирасполь не заинтересован в ухудшении ситуации», — сказал вице-премьер Молдавии.

Также, по его словам, он не думает, что Украина способна атаковать Приднестровье. По его мнению, Киев не заинтересован «в открытии новой горячей точки».

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Фото:mvdpmr / Telegram


25, 26 и 27 апреля в Приднестровье были атакованы четыре объекта, в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики, а также антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио.

Власти Приднестровья заявили, что неизвестные, обстрелявшие главный офис МГБ, незаконно прибыли с украинской территории и потом убыли в обратном направлении. В непризнанной республике объявили красный уровень террористической угрозы и приняли усиленные меры безопасности, отменив также и военный парад к 9 мая.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость от Молдавии в 1990 году. Россия направила миротворцев в регион в июле 1992 года после обострения конфликта, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным, а ПМР отказалась выводить из республики российских военных. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что для урегулирования конфликта российских миротворцев нужно заменить миссией гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

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Фото:Goran Stanzl / ТАСС

Молдавия выдвинула собственную версию произошедшего. Президент Молдавии Майя Санду провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье есть трения между различными силами внутри республики, которые «выступают за войну». Третью версию произошедшего изложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуацию в ПМР «пытается дестабилизировать» Россия. «Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это работают там спецслужбы», — сказал он. «Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги», — считает Зеленский.

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Москва расценивает последние инциденты в Приднестровье как теракты и осуждает попытки вовлечь непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР) в конфликт на Украине, заявила 28 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия ждет «тщательного и объективного расследования» обстоятельств этих происшествий.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, целью которой заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев называл установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Приднестровье Молдавия Украина
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