Вице-премьер Молдавии оценил риск конфликта Приднестровья с Украиной

Молдавия не считает, что в Приднестровье может разгореться новый конфликт с участием Украины, заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян. Он также считает, что Киев не заинтересован в обострении ситуации

Виды Кишинева (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Власти Молдавии не считают высоким риск вовлечения Приднестровья в конфликт с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала TV8, передает NOI.md.



По его словам, «никто не отрицает, что мы живем в чувствительной зоне», и что военные действия на территории Украины потенциально могут затронуть и Молдавию. «Но нет высокой степени готовности к возможному вовлечению этого региона в конфликт. Я не чувствовал на левобережье Днестра ни среди населения, ни среди бизнес-среды, заинтересованности в эскалации напряженности. Риска, что этот конфликт переродится в ближайшее время, нет», — заявил Серебрян.

По его словам, власти Молдавии обмениваются информацией с руководством Приднестровья. «Во время переговоров с [главой непризнанной республики] Вадимом Красносельским я не чувствовал воинственности, желания решать проблемы силой. Мы убеждены, что Тирасполь не заинтересован в ухудшении ситуации», — сказал вице-премьер Молдавии.

Также, по его словам, он не думает, что Украина способна атаковать Приднестровье. По его мнению, Киев не заинтересован «в открытии новой горячей точки».



25, 26 и 27 апреля в Приднестровье были атакованы четыре объекта, в том числе штаб-квартира Министерства госбезопасности республики, а также антенны радиотелецентра , которые ретранслировали российское радио.

Власти Приднестровья заявили, что неизвестные, обстрелявшие главный офис МГБ, незаконно прибыли с украинской территории и потом убыли в обратном направлении. В непризнанной республике объявили красный уровень террористической угрозы и приняли усиленные меры безопасности, отменив также и военный парад к 9 мая.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость от Молдавии в 1990 году. Россия направила миротворцев в регион в июле 1992 года после обострения конфликта, сейчас там базируется оперативная группа российских войск. В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья. В российском МИДе назвали это решение ООН провокационным, а ПМР отказалась выводить из республики российских военных. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что для урегулирования конфликта российских миротворцев нужно заменить миссией гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

Молдавия выдвинула собственную версию произошедшего. Президент Молдавии Майя Санду провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, по итогам которого сообщила, что в Приднестровье есть трения между различными силами внутри республики, которые «выступают за войну». Третью версию произошедшего изложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуацию в ПМР «пытается дестабилизировать» Россия. «Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это работают там спецслужбы», — сказал он. «Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги», — считает Зеленский.

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Москва расценивает последние инциденты в Приднестровье как теракты и осуждает попытки вовлечь непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР) в конфликт на Украине, заявила 28 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия ждет «тщательного и объективного расследования» обстоятельств этих происшествий.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, целью которой заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев называл установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.